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CriptoB
Самый богатый человек Тайваня верит в криптовалюты
Председатель Fubon Group Цай Мин-Чжун заявил, что «зеленая экономика включает не только традиционные инвестиции и финансирование»

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Председатель Fubon Group, Цай Мин-Чжун, высказал важное замечание о том, что "зеленая экономика включает в себя не только традиционные формы инвестиций и финансирования". Он подчеркнул, что в будущем нас ждут продукты, основанные на правах на выбросы углерода, а также созданные на основе блокчейн-технологии, а не традиционной валюты. Предприниматель с уверенностью предвидит наступление "эры криптовалют".

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Цай Мин-Чжун выступил с лекцией в Национальном тайваньском университете, где обсудил, как Fubon Group может способствовать созданию устойчивого будущего для Тайваня в партнерстве с финансовыми холдингами, Тайваньским Колумбийским университетом и другими коллегами.

Важным событием стало открытие Тайваньской биржи углеродных прав в августе 2023 года. Оценивая перспективы развития тайваньского рынка углеродных прав, Цай Мин-Чжун подчеркнул: "Люди умирают из-за денег, а птицы из-за еды. Это станет отраслью независимо от того, будет ли это связано с платой за выбросы углерода или обменом правами на такую деятельность. Это станет важной составляющей 'зеленой экономики' и принесет процветание в будущем".

Цай Мин-Чжун также выразил свою поддержку растущему интересу к технологиям искусственного интеллекта (ИИ), отметив, что они способны существенно экономить энергию. Тем не менее, на этапе разработки они потребляют большое количество ресурсов. Согласно международным данным, обучение модели ChatGPT требует значительных ресурсов.

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Взгляд в будущее позволяет нам увидеть финансовую трансформацию, запланированную на Тайване к 2050 году. Цай Мин-Чжун отметил, что стране стоит разобраться, следует ли установить приоритеты в индустрии зеленой энергии, учитывая ограниченные ресурсы. В противном случае, если не примут соответствующих мер, TSMC может завоевать сектор ветроэнергетики в стране.

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