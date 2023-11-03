Аналитики компании Coinedition рассказали о наиболее перспективных криптовалютах

Компания Coinedition опубликовала свои аналитические выводы о перспективных криптовалютах, выделив особенно важный сегмент - GameFi, сокращение от Game Finance. Этот развивающийся уголок в децентрализованных финансах (DeFi) объединяет миры игр и блокчейна.

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GameFi предоставляет участникам право владеть цифровыми активами и валютой. В отличие от обычных видеоигр, где внутриигровые ресурсы ограничены платформой, здесь используется блокчейн для обеспечения полной влады. Это дает игрокам возможность монетизировать свои активы без ограничений разработчиков.

Сегодня общая стоимость токенов GameFi оценивается в $9,5 млрд. Аналитики выделили несколько особо перспективных среди них: Axie Infinity (AXS), The Sandbox (SAND), Immutable (IMX), Decentraland (MANA) и Internet Computer (ICP).

Axie Infinity представляет собой блокчейн-игру, где игроки собирают, сражаются, разводят и продают своих персонажей - Акси. В игре также присутствует токен управления AXS стандарта ERC-20, который можно использовать для приобретения и управления ресурсами игры.

The Sandbox - еще одна блокчейн-игра, предлагающая возможность приобретать цифровые участки земли и создавать на них свои миры и контент. SAND - токен, используемый в данной метавселенной.

Immutable X представляет собой протокол второго уровня (L2) для NFT и игр на блокчейне, упрощающий чеканку и торговлю невзаимозаменяемыми токенами без использования газа. Токен IMX играет ключевую роль в экосистеме, служа как управляющий и служебный токен, а также используется для оплаты комиссий за транзакции.

Decentraland - платформа виртуальной реальности, позволяющая создавать, торговать и исследовать цифровой мир, основанный на технологии блокчейна. MANA служит внутриигровой валютой.

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Наконец, Internet Computer (ICP) - сеть блокчейнов, стремящаяся создать быстрые, безопасные и автономные приложения и сервисы. Нативный служебный токен используется для облегчения управления сетью и вознаграждения участников, а также для оплаты комиссий.