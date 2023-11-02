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deBridge представила инновационное решение под названием "Инфраструктура как сервис" (IaaS), предлагая подписочную модель для улучшения взаимодействия между виртуальными машинами Ethereum (ETH) и Solana (SOL). IaaS создана с целью решить основные проблемы, мешающие эффективной связи между экосистемами Ethereum и Solana, представляя комплексное решение, основанное на продуктах deBridge.
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Этот сервис значительно облегчит передачу аутентифицированных сообщений через deBridge и содействует высокопроизводительной межсетевой торговле, а также обмену ценностями через сеть DeSwap Liquidity Network (DLN). Кроме того, IaaS поддержит межсетевое хранение активов с использованием dePort, собственного протокола для объединения и создания сервисных программ для активов в различных блокчейнах.
deBridge установила стратегическое партнерство с Neon Labs, предоставив им виртуальную машину Ethereum на Solana в качестве первого клиента. Это позволит Neon Labs внедрить более широкий спектр возможностей, включая вызов контрактов между SVM из EVM, использование встроенного мостового соединения из Solana и интеграцию перекрестных NFT (cNFT).