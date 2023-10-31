Согласно отчету Центрального банка Испании, 65% местных жителей не готовы использовать цифровой евро, поскольку их полностью устраивают доступные способы совершения платежей

Результаты исследования Центрального банка Испании свидетельствуют о том, что 65% местных жителей предпочитают использовать наличные деньги, поскольку текущие методы оплаты им полностью удовлетворяют. Эти выводы основаны на анкетировании 1 606 частных лиц и 1 616 представителей небольших предприятий в стране.

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Интересно, что после наличных денег, кредитные и дебетовые карты пользуются наибольшей популярностью среди населения. Платежные приложения и электронные платежи, несмотря на небольшой рост использования с прошлого года, не вызывают такого активного спроса.

Отчет также отмечает, что, несмотря на введенное в 2021 году ограничение наличных платежей до 1 000 евро в соответствии с Законом о борьбе с мошенничеством, и сокращение количества банкоматов в стране, испанцы по-прежнему предпочитают наличные деньги.

Кроме того, подавляющее большинство жителей Испании плохо осведомлены о цифровом евро: всего 20% населения слышали о возможном запуске государственного стейблкоина. Интересно, что большинство опрошенных пользователей не поддерживают идею CBDC. Кроме того, интерес к цифровому евро снижается с возрастом: молодежь более открыта к нововведениям. Так, 34% граждан в возрасте от 18 до 24 лет готовы использовать новую технологию платежей, в то время как всего 7% пользователей старше 65 лет готовы попробовать цифровой евро.

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Следует отметить, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока не принял окончательное решение о запуске цифрового евро. После двух лет исследований, пилотный проект перешел на следующую подготовительную фазу. В настоящее время ЕЦБ рассматривает кандидатов, которые могли бы разработать платформу и инфраструктуру для государственной криптовалюты. Президент ЕЦБ, Кристин Лагард (Christine Lagarde), заявила в сентябре, что для полноценного запуска цифрового евро потребуется, как минимум, два года.