Свыше 50 000 запросов и комментариев поступило в адрес Банка Англии (BOE) с просьбой разъяснить возможное введение цифровой валюты.

Планы Банка Англии относительно цифрового фунта вызвали волнение в обществе. Свыше 50 000 запросов и комментариев поступило в адрес Банка Англии (BOE) с просьбой разъяснить возможное введение цифровой валюты.

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Заместитель главы ведомства, Джон Канлифф, подчеркнул основные тревоги, которые высказала общественность: возможный полный контроль над финансами и отказ от использования наличных денег.

Банк Англии стремится ввести цифровой фунт, что вызывает интерес. Основная обеспокоенность общества связана с конфиденциальностью данных в эпоху цифровых технологий. Большинство респондентов выразили сомнения по поводу того, как центральный банк будет обрабатывать личные данные и об уровне конфиденциальности при совершении транзакций с цифровым фунтом.

В ответ на эти опасения, Канлифф заверил, что пользователи цифрового фунта будут пользоваться тем же уровнем конфиденциальности, что и при электронных платежах. Кроме того, он подтвердил, что Банк Англии не будет иметь доступ к данным о конкретных транзакциях, что развеивает опасения о государственном надзоре.

Еще одним важным вопросом в запросах и комментариях стала программируемость. Общественность выразила беспокойство о том, что Банк Англии может ограничить функциональность цифрового фунта или сделать его программируемым, устанавливая условия использования.

Разъясняя этот момент, Канлифф отметил, что центральный банк не намерен ограничивать функциональность цифрового фунта. Вместо этого он заявил, что частные компании будут разрабатывать и предлагать платежные услуги с большей программируемостью при согласии пользователей.

Переход от физических денег к цифровой валюте вызывает разные реакции по всему миру. Респонденты выразили беспокойство о возможной утрате или исчезновении наличных денег, если цифровой фунт станет основной валютой. Канлифф указал на недавнее правительственное законодательство, гарантирующее доступность физических денег, подчеркивая их важность вместе с цифровыми инновациями.

Дискуссии вокруг цифрового фунта набирают обороты. Канлифф отметил разнообразие мнений и дебатов относительно потенциального введения цифрового фунта. Некоторые критики считают, что быстрое внедрение может нарушить текущую банковскую систему и создать нестабильность в финансовом секторе, в то время как другие считают, что цифровой фунт может оказаться невостребованным, считая его решением, которое ищет проблему.

Кроме того, некоторые эксперты в банковской сфере выразили беспокойство о возможном разрыве между физическими и цифровыми деньгами, что еще больше усложнит денежную систему страны.

Несмотря на то что цифровой фунт пока находится на стадии обсуждения, Банк Англии также обращает внимание на растущее влияние стейблкоинов - криптовалют, ценность которых привязана к традиционным активам, таким как фунт стерлингов. Канлифф обещал подготовить документ для обсуждения подхода банка к основным стейблкоинам в ближайшем будущем.

Говоря о нормативной базе, Канлифф намекнул на потенциальные ограничения децентрализованных моделей. Он подчеркнул важность наличия юридического органа, ответственного за управление рисками в платежной системе.

Банк Англии также рассматривает возможность установления аналогичных ограничений для стейблкоинов, подобных тем, которые предполагаются для цифрового фунта. Канлифф добавил, что банки, желающие выпускать стейблкоины, должны создать отдельное юридическое лицо с собственным брендом. Эта инициатива направлена на предотвращение путаницы со еди потребителей и снижение потенциальных рисков.

Напомним, что в Англии был принят закон, предусматривающий возможность конфискации криптовалют, полученных незаконным путем. Это свидетельствует о стремлении государства к борьбе с незаконной финансовой деятельностью в сфере криптовалют.

Таким образом, дебаты вокруг введения цифрового фунта продолжают наращивать обороты, охватывая широкий спектр мнений и точек зрения. В то время как некоторые видят в этом потенциальные риски для банковской системы и финансового сектора, другие рассматривают цифровой фунт как инновацию, способную улучшить финансовые операции.

Банк Англии и его заместитель, Джон Канлифф, активно взаимодействуют с общественностью, разъясняя планы и принимая во внимание опасения и предложения. Это демонстрирует стремление к открытому диалогу и учету мнения общества в процессе внедрения цифрового фунта.

Тем временем, мировые финансовые эксперты тщательно анализируют перспективы цифрового фунта и его воздействие на глобальные финансовые рынки. Вопросы конфиденциальности, программируемости и стабильности валюты остаются в центре внимания.

Этот переход к цифровой валюте представляет собой серьезный вызов, требующий грамотного регулирования и сбалансированного подхода. Банк Англии стремится не только предложить инновационное решение, но и обеспечить надежную и безопасную финансовую среду для своих граждан.

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Таким образом, дискуссии и дебаты вокруг цифрового фунта будут продолжаться, а решение о внедрении данной цифровой валюты предстоит принять с учетом множества аспектов и мнений различных сторон.