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CriptoB
Индекс страха и жадности на крипторынке превысил 50 пунктов - Alternative
Согласно порталу Alternative.me, индекс страха и жадности криптовалютного рынка в начале второй половины октября составил 52 пункта, что в целом означает нейтральный уровень оптимизма среди большинства инвесторов

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Во второй половине октября текущего года, в соответствии с анализом портала Alternative.me, индекс страха и жадности на криптовалютном рынке поднялся до отметки в 52 пункта. Этот результат говорит о том, что в целом инвесторы ведут себя нейтрально, не проявляя ярко выраженного пессимизма или переизбытка оптимизма.

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Уровень индекса, поддерживающий равновесие, указывает на то, что большинство держателей цифровых активов успешно справились с эмоциональными колебаниями третьего квартала текущего года и теперь готовы к накоплению активов.

При анализе учитываются следующие факторы: волатильность рынка (25%), динамика и объем торгов (25%), активность в социальных сетях (15%), доля доминирования определенной криптовалюты (10%), популярность запросов в Google (10%) и результаты опросов (15%). Постепенно наблюдается увеличение жадности на крипторынке.

Эксперты Alternative важно напоминают, что психология криптоинвесторов часто подвластна эмоциям. В периоды роста рынка сила желания может привести к FOMO (страху упустить выгоду). Кроме того, люди часто совершают продажи под воздействием эмоций, не всегда рационально. Аналитики отмечают, что слишком высокий уровень страха может свидетельствовать о чрезмерной тревожности инвесторов и готовности к массовым распродажам. С другой стороны, излишняя жадность может указывать на возможную коррекцию рынка.

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Ранее аналитическая платформа CoinMarketCap представила отчет о тенденциях на рынке криптовалют и других цифровых активов по итогам третьего квартала 2023 года. В течение трех месяцев настроения на рынке склонялись к страху, и индекс жадности сократился с 60 до 42 пунктов.

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