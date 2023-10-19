Согласно порталу Alternative.me, индекс страха и жадности криптовалютного рынка в начале второй половины октября составил 52 пункта, что в целом означает нейтральный уровень оптимизма среди большинства инвесторов

Во второй половине октября текущего года, в соответствии с анализом портала Alternative.me, индекс страха и жадности на криптовалютном рынке поднялся до отметки в 52 пункта. Этот результат говорит о том, что в целом инвесторы ведут себя нейтрально, не проявляя ярко выраженного пессимизма или переизбытка оптимизма.

реклама

Уровень индекса, поддерживающий равновесие, указывает на то, что большинство держателей цифровых активов успешно справились с эмоциональными колебаниями третьего квартала текущего года и теперь готовы к накоплению активов.

При анализе учитываются следующие факторы: волатильность рынка (25%), динамика и объем торгов (25%), активность в социальных сетях (15%), доля доминирования определенной криптовалюты (10%), популярность запросов в Google (10%) и результаты опросов (15%). Постепенно наблюдается увеличение жадности на крипторынке.

Эксперты Alternative важно напоминают, что психология криптоинвесторов часто подвластна эмоциям. В периоды роста рынка сила желания может привести к FOMO (страху упустить выгоду). Кроме того, люди часто совершают продажи под воздействием эмоций, не всегда рационально. Аналитики отмечают, что слишком высокий уровень страха может свидетельствовать о чрезмерной тревожности инвесторов и готовности к массовым распродажам. С другой стороны, излишняя жадность может указывать на возможную коррекцию рынка.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее аналитическая платформа CoinMarketCap представила отчет о тенденциях на рынке криптовалют и других цифровых активов по итогам третьего квартала 2023 года. В течение трех месяцев настроения на рынке склонялись к страху, и индекс жадности сократился с 60 до 42 пунктов.