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CriptoB
Binance уменьшит минимальный размер ордера для некоторых пар
Криптобиржа Binance объявила о снижении минимального размера ордера для некоторых пар спотовой и маржинальной торговли

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Биржа криптовалют Binance объявила о внесении изменений в минимальные размеры ордеров для ряда торговых пар как на спотовом, так и на маржинальном рынках. Новые правила вступят в силу с 13 октября 2023 года в 07:00 по координированному всемирному времени (UTC).

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Изменения затронут следующие торговые пары: AKRO/USDT, CREAM/USDT, GFT/USDT, LOOM/USDT, MULTI/USDT, OAX/USDT, REI/USDT, VTHO/USDT. До внесения коррекций, минимальный размер ордера для указанных пар составлял 5 USDT. После внедрения новых правил, пользователи смогут проводить сделки с этими парами, имея в распоряжении баланс от 1 USDT.

Важно отметить, что эти изменения не окажут воздействия на функционирование спотовой и маржинальной торговли, а также другие важные аспекты работы биржи.

Кроме того, 9 октября 2023 года Binance представила новую функцию копирования трейдинговых стратегий, которая позволяет копировать опытных трейдеров на платформе Binance Futures.

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Аналитики отмечают, что в сентябре текущего года доля Binance на спотовом рынке снизилась с 38,5% до 34,3%. Ранее также было сообщено о снижении доли рынка платформы среди недолларовых бирж до 50%.

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