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CriptoB
OpenTrade запускает токенизированные облигации на Circle
OpenTrade поддерживает тенденцию к токенизации реальных активов

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DeFi-проект OpenTrade представил инновационное решение для квалифицированных инвесторов - токенизированные государственные облигации. Основой этого революционного шага послужил протокол Circle, признанный эмитентом USDC.

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На основе протокола Circle Perimeter была создана открытая платформа, где ключевым компонентом стали реальные активы (RWA) и надежный USDCoin.

Компания OpenTrade гордится тем, что ее продукт - воплощение прозрачности и подкреплен реальными облигациями в строго соответствующем соотношении 1:1. Эти уникальные облигации позиционируются как обеспеченные кредитные инструменты, отвергая стандартные черты ценных бумаг. Такая стратегическая позиция не только обеспечивает бесперебойное соблюдение регулирования, но и подчеркивает стремление к успешному вхождению в конкурентную среду американского рынка.

Джефф Хендлер, коммерческий директор OpenTrade, называет этот инструмент почти непогрешимой возможностью для жителей других стран получить доступ к привлекательному миру американских облигаций.

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Параллельно с этим, на рынке действует аналогичный продукт - платформа tZero. Она предлагает компаниям и индивидуальным инвесторам разнообразные активы: долги, фонды, произведения искусства, недвижимость и даже передовые NFT, подчеркивая свою приверженность динамичному и разнообразному инвестиционному ландшафту.

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