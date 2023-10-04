OpenTrade поддерживает тенденцию к токенизации реальных активов

DeFi-проект OpenTrade представил инновационное решение для квалифицированных инвесторов - токенизированные государственные облигации. Основой этого революционного шага послужил протокол Circle, признанный эмитентом USDC.

реклама

На основе протокола Circle Perimeter была создана открытая платформа, где ключевым компонентом стали реальные активы (RWA) и надежный USDCoin.

Компания OpenTrade гордится тем, что ее продукт - воплощение прозрачности и подкреплен реальными облигациями в строго соответствующем соотношении 1:1. Эти уникальные облигации позиционируются как обеспеченные кредитные инструменты, отвергая стандартные черты ценных бумаг. Такая стратегическая позиция не только обеспечивает бесперебойное соблюдение регулирования, но и подчеркивает стремление к успешному вхождению в конкурентную среду американского рынка.

Джефф Хендлер, коммерческий директор OpenTrade, называет этот инструмент почти непогрешимой возможностью для жителей других стран получить доступ к привлекательному миру американских облигаций.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Параллельно с этим, на рынке действует аналогичный продукт - платформа tZero. Она предлагает компаниям и индивидуальным инвесторам разнообразные активы: долги, фонды, произведения искусства, недвижимость и даже передовые NFT, подчеркивая свою приверженность динамичному и разнообразному инвестиционному ландшафту.