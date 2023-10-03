Государственные Центральные банки стран Евросоюза разрабатывают планы по созданию оптовой цифровой валюты центральных банков (CBDC)

Государственные Центральные банки стран Евросоюза в настоящее время углубленно изучают возможности создания оптовой цифровой валюты центральных банков (CBDC) с целью внедрения универсального криптовалютного актива для глобальных торговых операций. Отмечается, что регуляторы активно стремятся к оперативной реализации этого инновационного проекта.

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Однако, следует подчеркнуть, что вопрос разработки и внедрения оптовой CBDC стоит более остро, нежели задача запуска розничной альтернативы. Что касается цифрового евро для граждан, то в среде законодателей присутствует значительное количество опасений относительно конфиденциальности такого продукта и его возможного воздействия на коммерческие банки и экономику ЕС.

Представители Европы уже активно изучают технологии для расчетов, включая выпуск первого типа токенизированных оптовых CBDC. Франсуа Виллерой де Гальо, представитель ЦБ Франции, подчеркнул, что критерии отбора и перечень интересов будут обнародованы в ближайшие недели, а эксперименты стартуют в 2024 году.

Важно отметить, что "разрешенная сеть, работающая со смарт-контрактами, позволит центральным банкам разных стран эффективно управлять поставкой денег в экономику". Этот аспект считается ключевым в контексте управления инфляцией и обеспечения финансовой стабильности.

Согласно последним исследованиям, финансовые рынки, основанные на технологии распределенного реестра (DLT), могут принести экономию до $100 млрд в год. Это достигается благодаря автоматизации бэк-офисных процессов и сокращению расходов на переводы.

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Планы запуска оптовых CBDC обсуждались на серии отраслевых встреч, организованных Европейским центральным банком (ЕЦБ) в начале текущего года. По данным, полученным из источников, близких к организации, продвижение проектов идет гораздо оперативнее. В недавнем письме, предоставленном специалистам CoinDesk, группа межпартийных законодателей ЕС попросила ЕЦБ отложить решения по розничному CBDC до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о новых правовых ограничениях и запуске оптовой цифровой валюты.