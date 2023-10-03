Специализирующаяся на безопасности компания Chainalysis объявила о сокращении 150 сотрудников, которые составляли 15% штата

Специализированная компания по обеспечению безопасности Chainalysis анонсировала сокращение своего штата на 15%, что в численности составляет 150 сотрудников, сообщает Forbes.

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Генеральный директор компании, Майкл Гронагер, в письменном обращении отметил необходимость переориентации на более стабильные государственные контракты, отходя от коммерческого сектора.

Большинство сокращений пришлось на команды по маркетингу и развитию бизнеса, ориентированные на частный сектор.

"Не смотря на потенциал Chainalysis как ведущей компании-разработчика программного обеспечения, сейчас наш приоритет - в эффективном управлении ростом и снижении расходов в связи с рыночными условиями", - подчеркнула глава отдела коммуникаций, Мадлен Кеннеди.

Это уже вторая волна сокращений для компании в текущем году. В 2022 году оценочная стоимость Chainalysis составляла $8,6 миллиардов. В феврале было уволено 5% сотрудников в связи с трудностями на рынке криптовалют.

За последний год численность работников в криптовалютной индустрии сократилась на 10%, с 210 000 до 190 000.

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Следует отметить, что кроме Chainalysis, о своих планах сократить персонал также объявили Robinhood, Dapper Labs, Polygon, Magic Eden, Protocol Labs, Bittrex, Luno, Blockchain.com, Huobi, Bybit, STEPN, TrueLayer, Chia Network и другие компании.