Криптотрейдер Бланц (Bluntz) уверен, что биткоин официально вступил на бычью территорию и все прогнозы о погружении до уровня $24000 несостоятельны

Бланц, криптотрейдер с убедительностью заявляет, что биткоин официально вступил в бычий рынок, а все прогнозы о его падении до уровня $24 000 оказались далеки от реальности.

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В его мнении, рост биткоина выше отметки в $27 000 является подтверждением того, что сейчас наблюдается уверенный бычий тренд:

"Биткоин стремительно поднимается, разрушая треугольную структуру. Настало время избавиться от любых медвежьих предрассудков."

Сегодняшняя цена биткоина вернулась в коридор от $27 000 до $27 600, несмотря на то, что еще вчера он торговался выше $28 000.

Благодаря внимательному наблюдению трейдера за конкурентами Ethereum (ETH) и Avalanche (AVAX), он уверен, что AVAX готов к восстановлению после потери более 50% своей стоимости в этом году и демонстрации бычьей рыночной динамики.

"У AVAX замечательная недельная динамика. Мы достигли основных минимумов, и сейчас мы видим еженедельный рост... Я думаю, что этот показатель может значительно увеличиться."

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На текущий момент, цена AVAX составляет $9,31.