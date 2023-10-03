В настоящее время XRP торгуется на уровне $0,50, это психологически и технически важный уровень сопротивления

К настоящему моменту курс XRP установился на отметке $0,50, представляя собой значимый психологический и технический уровень сопротивления. Стоит отметить, что этот токен долгие годы удерживает позицию в десятке крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. Это свидетельствует о том, что ранние инвесторы смогли получить весьма внушительную прибыль.

реклама

Интересная инвестиционная история была представлена криптовалютным трейдером Алексом Коббом, который также предложил поделиться своими минимальными ценами на покупку XRP.

Выяснилось, что некоторые люди приобретали XRP по $0,11 и $0,07. Кобб поделился, что его наилучшая сделка заключалась в покупке $1000 по цене $0,12.

Однако самым поразительным оказался ответ технического директора Ripple, Дэвида Шварца, который рассказал о своем отце:

"В апреле 2014 года мой отец приобрел более миллиона XRP на бирже Justcoin за примерно полпенни за один XRP."

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В итоге он вложил всего около $5000, а в настоящее время эти токены оцениваются примерно в $500000. Это означает, что его инвестиция выросла в почти 10 000%.