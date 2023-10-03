Sygnum Singapore, дочерняя компания швейцарского криптовалютного банка Sygnum, получила лицензию на предоставление криптоброкерских услуг аккредитованным инвесторам и учреждениям в Сингапуре

Сингапурская филиал Sygnum, подразделение ведущего швейцарского криптовалютного банка, получила важную лицензию на предоставление криптоброкерских услуг аккредитованным инвесторам и финансовым учреждениям в этом регионе.

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Уже в 2019 году, компания Sygnum Singapore получила первую лицензию, позволяющую осуществлять операции на рынках капитала, что дало ей возможность предлагать широкий спектр криптофинансовых услуг. Прошлый год стал знаковым, поскольку означал получение одобрения в рамках своей существующей лицензии на предоставление услуг рынков капитала (CMS). В этот период компания начала обслуживать широкий круг клиентов, включая институциональных инвесторов, корпоративных клиентов и состоятельных частных лиц, а также финансовые учреждения и компании.

Представитель Sygnum Singapore подчеркнул, что дополнительная лицензия значительно расширяет спектр предоставляемых услуг, включая возможность предлагать торговые операции на криптовалютных рынках. Компания имеет амбициозные планы по расширению деятельности на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Гонконг. В настоящее время Sygnum управляет активами на общую сумму свыше 3,5 миллиардов долларов (или 3,2 миллиарда швейцарских франков) в более чем 60 странах, с офисами в Люксембурге и Абу-Даби. Кроме того, Sygnum Bank AG, базирующийся в Цюрихе, обладает швейцарской банковской лицензией.

Sygnum, являющийся первым в мире банком цифровых активов, сочетает в себе богатое наследие Швейцарии и Сингапура. Он предлагает профессиональным и институциональным инвесторам, банкам, корпорациям и фондам возможность инвестировать в экономику цифровых активов с использованием технологии распределенного реестра (DLT). Банк выделяется интегрированным персональным обслуживанием, обеспечивая удобный доступ к собственному портфолио крипто-банкинга, услугам управления активами, токенизации и банковским сервисам.

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Благодаря четкой нормативно-правовой базе и строгим правилам, регулирующим операции с криптовалютой, Сингапур становится особенно привлекательным для авторитетных компаний в сфере криптовалют. Sygnum присоединяется к растущему списку фирм, получивших лицензии от Монетарной Авторитетной Сингапура (MAS), включая такие имена, как Circle, Crypto.com, Blockchain.com, Coinbase и Paxos. Кроме того, Ripple, компания, предоставляющая блокчейн-платежи, укрепила свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, получив в текущем году принципиальное одобрение лицензии крупного платежного учреждения от Монетарной Авторитетной Сингапура. Это позволяет Ripple предоставлять регулируемые продукты и услуги цифровых платежных токенов в соответствии с нормами и правилами Сингапура.