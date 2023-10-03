Пресс-служба Binance заявила, что руководство торговой платформы стремится устанавливать стандарты безопасности пользователей

Пресс-служба Binance объявила, что управление торговой платформы активно работает над повышением стандартов безопасности для всех пользователей. Компания подчеркнула, что сотрудничество с правоохранительными органами множества стран является ключевой частью их стратегии по борьбе с киберпреступностью, а также обеспечению безопасности в среде Web3 в соответствии с мировыми нормами.

реклама

Глава отдела по противодействию финансовым преступлениям Binance, Тигран Гамбарян, поделился своим мнением: "Мы гордимся нашей продуктивной работой с командой расследований Binance и силами Королевской полиции Таиланда. Это еще раз подчеркивает, что настоящая безопасность не имеет границ".

Эксперт подчеркнул, что плотное взаимодействие с правоохранительными органами демонстрирует посвященность Binance к защите пользователей и улучшению кибербезопасности. "Мы будем продолжать тесно сотрудничать с властями по всему миру. Наша цель - восстановление доверия к цифровым активам", - добавил Гамбарян.

Пресс-служба Binance также отметила, что за последние годы компания значительно вложила в развитие специалистов, технологий и процессов для соблюдения нормативных требований.

Была сформирована специализированная группа по соблюдению законов и расследованиям. В ее состав входят эксперты с опытом работы в надзорных органах различных стран, а также аналитики известных компаний по исследованию блокчейнов и представители правоохранительных органов.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно данным Binance, за последние три года компания обработала более 103 тысяч запросов правоохранительных органов, среднее время ответа составило 3 дня. Представители компании отметили, что эти показатели превосходят средние показатели традиционных финансовых учреждений.