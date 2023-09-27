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CriptoB
Джастин Сан объявляет о создании фонда SAFU после взлома HTX Global (Huobi)
После взлома Huobi, который теперь называется HTX Global, во время которого было похищено Ethereum (ETH) стоимостью 8 миллионов долларов, советник компании Джастин Сан объявил о новых мерах, чтобы попытаться разрешить ситуацию

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В последствии взлома криптобиржи Huobi, советник компании Джастин Сан выступил с решительными мерами по разрешению ситуации. В результате атаки, произошедшей 25 сентября 2023 года, было похищено 5000 Ethereum (ETH) на общую сумму 8 миллионов долларов.

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Сан подчеркнул, что безопасность пользовательских активов является приоритетом для платформы HTX Global. Как ответ на инцидент, 26 сентября 2023 года был анонсирован Twitter Space для обсуждения вопросов безопасности биржи. Кроме того, основатель TRON объявил о создании Фонда SAFU, направленного на обеспечение постоянной готовности к подобным ситуациям. Система холодного кошелька с множественными резервными копиями и подписями обеспечивает 100% безопасность активов.

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Вопреки предложению Джастина Сана о вознаграждении в 5% от украденных средств, хакеры HTX Global пока не предприняли никаких действий. Однако у них есть неделя на возврат средств, в противном случае, Сан подчеркнул готовность обратиться в суд.

#news #newsweek
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