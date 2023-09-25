Поставщик аналитического ПО MicroStrategy дополнительно приобрел 5445 BTC. Об этом сообщил основатель компании Майкл Сэйлор

Американский разработчик аналитического программного обеспечения MicroStrategy, возглавляемый основателем Майклом Сэйлором, расширил свой криптовалютный портфель, дополнительно приобретя 5445 биткоинов.

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Согласно отчету, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, с 1 августа по 24 сентября текущего года, компания вложила $147,3 млн в биткоин, средняя цена составила $27 053 за монету.

Майкл Сэйлор подчеркнул, что MicroStrategy на текущий момент владеет 158 245 биткоинами, которые оцениваются примерно в $4,68 млрд. Средняя стоимость одной монеты составляет $29 582.

Стойкая устойчивость первой криптовалюты выше отметки в $26 000 сохраняется. Однако за последние сутки, согласно аналитикам CoinGecko, актив потерял 2,1%.

В июне текущего года компания раскрыла информацию о своих инвестициях в биткоин за второй квартал — 12 333 биткоина на сумму $347 млн. До этого MicroStrategy также инвестировала $150 млн в биткоин в марте.

В августе текущего года компания дополнительно приобрела 467 биткоинов на сумму $14,4 млн. Единственная продажа была проведена в декабре 2022 года, когда было реализовано 704 биткоина по средней цене $16 776.

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Эксперты CoinGecko отметили, что к концу августа текущего года рентабельность инвестиций MicroStrategy в криптовалюту составила 11,07%. Это привело к прибыли в размере $456,7 млн.