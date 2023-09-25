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Американский разработчик аналитического программного обеспечения MicroStrategy, возглавляемый основателем Майклом Сэйлором, расширил свой криптовалютный портфель, дополнительно приобретя 5445 биткоинов.
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Согласно отчету, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, с 1 августа по 24 сентября текущего года, компания вложила $147,3 млн в биткоин, средняя цена составила $27 053 за монету.
Майкл Сэйлор подчеркнул, что MicroStrategy на текущий момент владеет 158 245 биткоинами, которые оцениваются примерно в $4,68 млрд. Средняя стоимость одной монеты составляет $29 582.
Стойкая устойчивость первой криптовалюты выше отметки в $26 000 сохраняется. Однако за последние сутки, согласно аналитикам CoinGecko, актив потерял 2,1%.
В июне текущего года компания раскрыла информацию о своих инвестициях в биткоин за второй квартал — 12 333 биткоина на сумму $347 млн. До этого MicroStrategy также инвестировала $150 млн в биткоин в марте.
В августе текущего года компания дополнительно приобрела 467 биткоинов на сумму $14,4 млн. Единственная продажа была проведена в декабре 2022 года, когда было реализовано 704 биткоина по средней цене $16 776.
Эксперты CoinGecko отметили, что к концу августа текущего года рентабельность инвестиций MicroStrategy в криптовалюту составила 11,07%. Это привело к прибыли в размере $456,7 млн.