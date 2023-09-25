Популярный репортер Колин Ву осветил диалог между техническим директором Tether Паоло Ардоино и Доктором Джулианом Хоспом

Известный репортер Колин Ву рассказал о резких изменениях в политике Tether, основного эмитента стейблкоина USDT. В ходе диалога между техническим директором Паоло Ардоино и Доктором Джулианом Хоспом, управляющим децентрализованной организацией DeFi Cake Group, было отмечено, что компания внесла неожиданные коррективы в свои условия обслуживания.

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По сообщению Tether, корпорации, связанные с другими организациями, уставы и акционеры которых проживают в Сингапуре, больше не имеют права быть клиентами Tether. Неясно, связано ли это с недавними скандалами по отмыванию денег и криптовалют в этом регионе.

Паоло Ардоино отреагировал на эту публикацию в Твиттере, призывая проверять факты перед распространением информации. Он предоставил ссылку на веб-архив, где подробно описана текущая политика компании в отношении пользователей стабильной монеты USDT в Сингапуре с момента 12 мая 2020 года.

Колин Ву подтвердил анализ этого документа, отметив, что с 2020 года Сингапур считается "запретной юрисдикцией" для использования USDT. Кроме того, в список стран, гражданам которых недоступно использование криптоактива USDT и продуктов Tether, включены Куба, Северная Корея, Иран, Пакистан, Сирия, Правительство Венесуэлы и Крым.

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На момент 25 сентября 2023 года, стоимость USDT составляет $83,17 млрд, что делает его крупнейшей стабильной монетой на рынке. Общее количество токенов в обращении также равно $83,17 млрд. Ежедневные объемы торгов достигают $17,88 млрд, а за последнюю неделю этот показатель вырос до $114,14 млрд. Общая рыночная капитализация всех стабильных монет составляет $124,23 млрд, при этом Tether (USDT) удерживает около 2/3 доли на данном рынке.