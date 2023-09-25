Известный телеканал BBC продемонстрирует публике документальный фильм Panorama: Downfall of the Crypto King

Телеканал BBC анонсировал выход документального фильма "Panorama: Downfall of the Crypto King", рассказывающего о Сэме Бенкмане-Фриде, основателе криптовалютной биржи FTX. Фильм обещает раскрыть трагическую судьбу амбициозного предпринимателя, чьи планы по превращению криптовалют в мировое платежное средство обернулись крахом.

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Согласно анонсу, Сэм Бенкман-Фрид предстает перед зрителями как неординарный математик, стремившийся переменить игру в мире криптовалют. Однако его мечты себя оправдали, приведя к глобальному финансовому кризису и оставив миллионы клиентов биржи FTX в тяжелейшем положении.

Фильм обещает не только рассказать о сенсационном крахе компании FTX стоимостью $40 миллиардов, но и раскрыть множество тревожных сигналов, которые остались незамеченными до этого события. Эксперты отмечают, что многие из них были видны еще до банкротства биржи и ее инвестиционного подразделения Alameda Research.

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Исследование BBC обещает пролить свет на неряшливый образ жизни самого Бенкмана-Фрида, а также на его связи с известными личностями и обещания о миллиардных благотворительных взносах. Крах FTX оказал сильное воздействие на криптовалютную индустрию и вызвал кризис, который затянулся на почти год.