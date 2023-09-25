Редакция Сrypto.ru проанализировала список из топ-100 лучших цифровых монет и токенов по размеру максимальной рыночной капитализации

По данным редакции Crypto.ru, проведенный анализ самых капитализированных цифровых активов показал, что в последние семь дней наибольший прирост продемонстрировала Chainlink (LINK), увеличившая свою стоимость на 15,3%. Этот впечатляющий рост поднял LINK на 19-е место среди криптовалют с самой большой рыночной капитализацией.

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Общая капитализация токена достигла $3,94 миллиарда, с начальной ценой $7,16. Только за неделю совершено сделок на $1,4 миллиарда с участием Chainlink. Важно отметить, что несмотря на такой заметный рост, цена Chainlink оставалась на уровне 86% от ее исторического максимума.

Аналитики связывают взлет с анонсом протокола CCIP, позиционирующегося как нечто вроде TCP/IP для блокчейн-сетей. Многие считают, что стоимость этой криптовалюты сильно недооценена.

И еще один заметный рост наблюдается у Immutable (IMX), курс которой вырос на 12,42%, достигнув $0,599. Рыночная капитализация IMX составила $697,86 миллиона, поднимая ее на 47-е место в рейтинге лучших криптовалют. Только за неделю объем торгов с этой цифровой валютой составил $2,36 миллиарда.

Ни одна из остальных криптовалют в топ-100 не показала прироста более чем на 10% за этот период.

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Что касается биткоина, его стоимость практически не изменилась, поднявшись всего на 0,13% за последние 7 дней. За $26 594 можно было приобрести эту виртуальную монету, а общая капитализация в обращении составила $518,44 миллиарда.