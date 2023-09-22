Криптоинфлюенсер Бен Армстронг, известный в сети как BitBoy Crypto, открыл кампанию по сбору средств

Ведущий криптоинфлюенсер Бен Армстронг, широко известный как BitBoy Crypto, обратился к своим подписчикам с просьбой о финансовой поддержке в связи с юридическими сложностями, возникшими после судебных разбирательств по делу его бывшей компании Hit Network.

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Всего за несколько дней Армстронг получил поддержку в виде более $80 тыс. от своих преданных подписчиков. Он предоставил три криптовалютных адреса (Bitcoin, Ethereum и Cardano) для пожертвований, привлекая внимание анонимного донора, перечислившего почти $11 тыс.

В прямом эфире на платформе YouTube, вещая из своего поместья в Джорджии, Армстронг поделился деталями трудностей, с которыми он сталкивается: "Многие пытаются мне насолить. Меня даже лишили моей Lamborghini. Кажется, моя известность и точка зрения кого-то сильно раздражают. Меня пытаются разорить, поэтому я нуждаюсь в вашей помощи". Он также сообщил, что его автомобиль был конфискован в рамках дела Hit Network, поскольку был зарегистрирован на компанию.

На фоне потрясающего интерьера его дома, зрители увидели два гигантских цифровых экрана, мраморные столешницы и дорогие кожаные табуреты в его кухне. В течение полутора часов Армстронг делился предполагаемыми угрозами смертью, финансовыми интригами и предполагаемыми "гражданскими заговорами".

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"Мне прямо угрожают убийством. У меня есть материальные доказательства", — подчеркнул BitBoy Crypto, отказавшись предоставить их непосредственно в эфире. Важно отметить, что пожертвования будут направлены в "законный фонд помощи" и не подлежат возврату, вопреки попыткам Армстронга оспорить конфискацию имущества в суде, которые оказались безуспешными.