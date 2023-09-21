Флагман крипторынка продолжает торговаться вблизи круглой отметки $27 000, но при этом наблюдается повышенная сетевая активность участников торгов

На фоне увеличенной сетевой активности участников торгов, флагман крипторынка, Биткоин, удерживается вблизи отметки $27 000. Анализ данных цепочки блоков BTC свидетельствует о том, что краткосрочные трейдеры активно заключают короткие сделки. Эксперты обращают внимание на сильные медвежьи позиции спекулянтов на площадках Binance и Derebit.

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Специалисты высказывают предположение о возможной массовой ликвидации сделок, основываясь на нынешней тенденции. На прошлой неделе отмечался всплеск коротких позиций, но при этом цена Биткоина поднялась на почти 4%. Это указывает на то, что значительная часть продавцов пока не зафиксировала убытки.

В параллель с этим, количество активных адресов в экосистеме Биткоина достигло пяти месячного максимума. Это существенно увеличивает шансы на потенциальный рост криптовалюты до $31 000 к концу 2023 года. Такое мнение разделяет и популярный криптоаналитик Али Мартинес.

Эксперт подчеркивает, что повышенная сетевая активность часто сопровождается устойчивым восходящим трендом на рынке. Интересно, что несмотря на низкую волатильность, активность в экосистеме Биткоина продолжает расти стабильно. Это намекает на возможное возобновление бычьего тренда в ближайшее время.

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В последние месяцы несколько крупных финансовых корпораций, включая BlackRock и Fidelity, проявили повышенный интерес к крипторынку. Они обратились к SEC с запросом на создание спотовых Bitcoin-ETF. В следующем месяце регулятор должен вынести решение по этому вопросу, либо отложить рассмотрение заявок на 45 дней. Многие эксперты считают, что регулятор будет стремиться затянуть процесс, поэтому спотовые крипто-ETF могут быть одобрены в начале следующего года.