С момента своего выпуска в августе 2020 года монета-мем Shiba Inu (SHIB) прошла долгий путь

С тех пор, как криптовалюту-мем Shiba Inu (SHIB) представили в августе 2020 года, прошло много времени, но путь этого токена был далеко не обычным. Не смотря на падение цены на более чем 90% от исторического пика, SHIB до сих пор держит позиции выше стартовых значений.

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На момент своего дебюта в 2020 году, стоимость SHIB составляла всего $0,00000000051. Инвестор, вложивший $100, мог стать обладателем 196 078 431 373 SHIB. В 2023 году эта сумма возросла бы до впечатляющих $1,42 миллиона, что означает прирост в 1427350%.

Однако, если бы инвестор решил продать свои токены по пиковой цене в 0,00008616, его первоначальные $100 превратились бы в ошеломляющие $16,8 миллиона, что означает прирост в 16894017%.

Интересные результаты SHIB в 2020 и 2021 годах объясняются несколькими важными событиями. Один из них - действия соучредителя Ethereum (ETH) Виталика Бутерина, который сжег половину эмиссии SHIB и пожертвовал средства в размере около $1 миллиарда в помощь Индии в борьбе с Covid-19.

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Если Shiba Inu (SHIB) решит провести еще одно сжигание токенов, это может привести к новому взлету, сходному с тем, что наблюдалось в 2021 году.