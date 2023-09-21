Директор отдела по правовым вопросам Binance France Марина Партюизо заявила, что законопроект MiCA, который вступит в силу в июне 2024 года, еще не утвердил ни один стейблкоин

Директор отдела по правовым вопросам Binance France, Марина Партюизо, предупредила о возможном делистинге стейблкоинов в Европе. По ее словам, законопроект MiCA, который вступит в силу в июне 2024 года, пока не одобрил ни один стейблкоин в данной юрисдикции.

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В случае отсутствия изменений, с 30 июня 2024 года, гражданам европейских стран может быть ограничена возможность торговать стабильными монетами на платформе.

Генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао (CZ), выразил поддержку введению нормативов MiCA. Однако, под давлением регуляторов, компания вынуждена была покинуть несколько европейских юрисдикций, включая Нидерланды, Кипр и Германию.

Томас Фогель, партнер юридической организации Latham & Watkins, подчеркнул, что многие эмитенты стейблкоинов стремятся к полной децентрализации и аргументируют отсутствие центральной точки принятия решений или выпуска. Это может означать, что эти цифровые активы окажутся вне ограничений MiCA.

Ян О’Мара, партнер компании Matheson, отметил, что правила MiCA предоставляют иностранным эмитентам возможность регистрации через провайдера криптовалюты, базирующегося в блоке. Важно отметить, что для стейблкоинов не предусмотрено переходного соглашения, и правила начнут действовать с конца июня следующего года.

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Проект MiCA призван сделать ЕС ведущей юрисдикцией с комплексным регулированием криптовалют. Это позволит биржам и поставщикам кошельков работать на территории всего блока, используя единую лицензию. Положения MiCA о стейблкоинах вступят в силу в июне 2024 года.