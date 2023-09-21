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CriptoB
Биржа CoinEx возобновляет работу в штатном режиме после хакерской атаки и кражи 70 млн долларов
На минувшей неделе стало известно об атаке хакеров на биткоин-биржу CoinEx

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В минувшей неделе криптовалютная биржа CoinEx стала жертвой масштабной атаки хакеров. Злоумышленникам удалось вывести с горячих кошельков цифровые валюты на сумму более $29 млн. Ущерб впоследствии возрос до $70 млн.

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Однако сегодня пресс-служба CoinEx объявила о возобновлении нормального режима работы. Начиная с 21 сентября, пользователи снова смогут вносить депозиты и выводить средства.

Кроме того, биржа восстанавливает обработку сделок с популярными криптовалютами: биткоином (BTC), эфиром (ETH), Tether (USDT), USDC, Tron (TRX), лайткоином (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и Binance Coin (BNB).

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Для обеспечения безопасности пользователей, администрация CoinEx создаст новые адреса для депозитов и рекомендует избегать использования старых адресов, которые будут отключены и впоследствии удалены из программного обеспечения.

#news #newsweek
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