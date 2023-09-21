Аналитики компании Ripple провели исследование, посвященное оценке степени проникновения цифровых валют центральных банков (CBDC) в экономику и их влияние на финансовый ландшафт

Аналитики компании Ripple представили результаты обширного исследования, посвященного влиянию цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ) на финансовую систему и мировую экономику. Согласно докладу, сейчас девять из десяти центральных банков активно изучают возможности применения ЦВЦБ. Прогнозируется, что к 2030 году годовой оборот этих цифровых активов может достичь порядка $213 миллиардов.

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По состоянию на первое полугодие 2023 года, более чем 114 стран, что составляет около 95% мирового ВВП, находятся на разных этапах внедрения ЦВЦБ. Из них 11 стран уже полностью реализовали свои цифровые деньги, а 20 стран готовы начать масштабные пилотные программы.

Аналитики подчеркивают, что слияние технологии блокчейн с пошаговым отказом от традиционных денежных операций породило волну инноваций, которые сейчас являются двигателем исследований в сфере цифровых валют центральных банков. Некоторые центральные банки видят в ЦВЦБ инструмент для поддержания контроля над фискальной и монетарной политикой и средство обеспечения устойчивости своей экономики.

Согласно отчету, более 90% высших руководителей мировых финансовых организаций прогнозируют существенное воздействие ЦВЦБ на бизнес, финансы и общество в течение ближайших трех лет. Кроме того, 80% из них планируют внедрить криптовалюты, стейблкоины и ЦВЦБ в свою деятельность.

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Управляющий Резервным банком Индии (RBI) Шактиканта Дас подчеркнул, что внедрение государственных цифровых активов сделает международные платежи более безопасными, быстрыми и экономически эффективными.