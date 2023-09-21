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CriptoB
В США одобрили законопроект о запрете цифровой валюты центрального банка
Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США одобрил законопроект о запрете CBDC

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В рамках инициативы по финансовым услугам, Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США одобрил законопроект, предусматривающий запрет цифровых валют, поддержанных центральным банком (CBDC). Демократы выразили обвинения в адрес республиканцев, обвиняя их в мешании инноваций с помощью своего законодательства.

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Законопроект направляется на рассмотрение в полной Палате представителей США. Республиканцы в комитете утверждают, что он обязывает CBDC пройти через Конгресс и защищает конфиденциальность граждан, исключая потенциальные риски.

Несмотря на то, что вопрос выделения средств для работы правительства остается нерешенным, члены Палаты представителей нашли время для блокировки CBDC. Законопроект разработан с целью предотвратить пилотные программы CBDC до их предложения и объявляет незаконным выпуск розничной цифровой валюты Федеральной резервной системой для мониторинга граждан.

Вопрос о блокировке законопроекта в Банковском комитете Сената остается открытым. Председатель сената Шеррод Браун выражает альтернативную точку зрения по цифровому доллару. Демократ Максин Уотерс также выступает против этого законопроекта.

Демократы критикуют республиканцев за блокировку CBDC, считая, что это может отставить США от других стран, включая Китай. Вице-председатель ФРС Майкл Барр отмечает, что центральный банк не будет продвигаться без указаний Белого дома и разрешения Конгресса.

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Несмотря на заявления республиканцев о стремлении администрации президента Джо Байдена к созданию CBDC, федеральные агентства пока не представили цифровой доллар и продолжают его изучение. Таким образом, даже если законопроекты будут одобрены в Палате представителей в целом, их прохождение в Сенате, где доминируют демократы, будет вызывать затруднения.

#news #newsweek
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