Идея CroissantEth совместить искусственный интеллект и блокчейн Ethereum с ChatGPT открыла путь к рождению APX

Новый игрок на криптовалютной арене - AstroPepeX (APX) - сразу привлек внушительные $3,7 млн инвестиций всего за сутки после своего запуска. Этот успех стал возможным благодаря необычному союзу искусственного интеллекта и блокчейн-технологий.

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Команда разработчиков, во главе с CroissantEth, воспользовалась пользовательским интерфейсом компании OpenAI, создателя ChatGPT, для внедрения искусственного интеллекта в приложение, работающее на базе блокчейна Ethereum. Затем был разработан скрипт, который указал чат-боту создать токен стандарта ERC20 в сети ETH.

После этого ChatGPT приступил к разработке смарт-контракта для выпуска монет. Важными этапами стали выбор названия, создание логотипа, установка параметров и выпуск цифровых активов, которые затем были добавлены на децентрализованную биржу Uniswap.

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Криптовалюта AstroPepeX, созданная с помощью искусственного интеллекта, быстро завоевала популярность среди членов криптосообщества. Более 2000 инвесторов приобрели эту криптовалюту, и торговый оборот токенами на Uniswap за последние сутки достиг впечатляющих $14,5 млн. Тем не менее, курс APX снизился на 40%, находясь пока в рамках медвежьего тренда.