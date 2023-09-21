Министерство финансов РФ разъяснило порядок проведения бухгалтерского учета операций с цифровым рублем

Министерство финансов Российской Федерации предоставило подробные указания по ведению бухгалтерского учета операций с использованием цифрового рубля. В свете того, что цифровая валюта является формой безналичных средств, предписано вести отчетность в обычном режиме.

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Цифровые рубли будут храниться на отдельных банковских счетах. Кроме того, компании могут ввести дополнительные синтетические счета для агрегирования информации о наличии и движении этого актива. Упрощенные системы бухучета позволяют указывать операции с цифровым рублем в специальном разделе "расчетные счета". Движение средств отражается в отчетности на основании данных, предоставляемых Банком России через участников платформы цифрового рубля.

Ранее Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал принятие законопроекта о внедрении цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля на первом чтении.

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Напомним, что закон о российской цифровой валюте вступил в силу 1 августа. Согласно планам, граждане России смогут широко использовать новый платежный инструмент в период с 2025 по 2027 годы. На данный момент, актив проходит тестирование в нескольких банковских учреждениях.