Фред Тиль, генеральный директор Marathon, крупнейшей котируемой компании по добыче Биткоинов, сказал, что цена Биткоина не имеет ничего общего с халвингом, а больше связана с циклами ликвидности

В эксклюзивном интервью для нашего издания, генеральный директор Marathon - крупнейшей компании по добыче Биткоинов - Фред Тиль, поделился новыми наблюдениями о факторах, влияющих на курс криптовалюты.

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По словам Тиля, цена Биткоина не столь зависит от предстоящего халвинга, запланированного на апрель следующего года. Он отметил, что динамика цен скорее связана с циклами ликвидности, чем с этим событием.

Эксперт выделил несколько ключевых аспектов: стагнацию цен, растущие расходы на электроэнергию и усиление конкуренции, что приводит к повышенной важности эффективности операций майнеров.

Фред Тиль высказал мнение, что крупные майнеры с современным оборудованием и эффективным энергопотреблением будут лидировать. В то время как мелкие майнеры, не имеющие доступа к капиталу или возможности модернизировать свои системы, могут столкнуться с трудностями, и возможно, будут вынуждены принимать решения о консолидации или даже о прекращении деятельности.

Согласно аналитикам из TheMinerMag, в последний квартал 12 крупнейших публично торгуемых майнеров привлекли около $440 млн с продажи акций, что составляет почти 60% больше, чем в предыдущем триместре.

С начала 2021 года компании, занимающиеся майнингом криптовалют, смогли привлечь более $4,9 млрд. Эти инвестиции помогли участникам справиться с последствиями падения Биткоина в 2022 году и сохранить доступ к долговым и кредитным рынкам.

Тем не менее, рост цен на электроэнергию и снижение цифровых активов привели к банкротству двух крупнейших компаний в области вычислительной мощности - Compute North и Core Scientific Inc. Также, множество компаний предупредили о кризисе ликвидности в конце 2022 года. Криптовалютные кредиторы, ранее активно поддерживавшие индустрию, сократили свою поддержку для майнеров.

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