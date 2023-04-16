Эта технология будет использоваться в будущей портативной консоли от компании Sony - PlayStation Q Lite.

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Компания Sony разработала новый патент, позволяющий создать технологию, направленную на улучшение управления в мобильных играх. Стремительное увеличение популярности мобильных игр особенно заметно на протяжении последних пяти лет, и особенно в сравнении с консолями, поэтому вполне логично, что один из гигантов игровой индустрии уже всерьез задумывается о внедрении технологий, позволяющих повысить комфорт использования продуктов компании.

В недавнем прошлом компания уже занималась выпуском портативных консолей. Первой была PSP, а следом за ней PlayStation Vita. Однако Vita оказалась коммерчески неудачной, в связи с чем Sony решила сконцентрироваться только лишь на домашних консолях. Однако согласно последним утечкам, Sony, вполне вероятно, намеревается выпустить новую портативную консоль. Утечка раскрывает кодовое название будущей консоли и тот факт, что разработка новой модели уже идет полным ходом. Сама консоль будет называться PlayStation Q Lite. При этом она будет иметь мало чего общего с прошлыми консолями, так как для ее работы необходима PS5, которая будет использоваться для возможности удаленной игры на приставке более компактных размеров.

В самом патенте Sony подробно расписывает все методы и системы, которые будут применяться для увеличения точности ввода контроллера в будущих мобильных играх. В соответствии с патентом, технология будет заниматься обработкой операций в играх, воспроизводимых на мобильных устройствах, получать ввод мобильного контроллера, а затем определять значения коррекции для выполнения действия с высокой точностью. Главный смысл этой технологии — заметное повышение плавности работы мобильных контроллеров. Также патент содержит информацию о динамическом потоковом геймплее в мобильных играх и более интеллектуальных способах сохранения прогресса игры.

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Помимо данного патента, компания Sony также имеет и другой патент, направленный на создание реалистичных реакций NPC, ориентированный в первую очередь на игры VR/AR, однако он также может быть использован и в других видах игр. Благодаря этой технологии неигровые персонажи в проектах Sony будут лучше понимать свое 3D-окружение, что позволит им быстрее и эффективнее всячески в нем ориентироваться. Это позволит улучшить погружение игрока в саму игру.