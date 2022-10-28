Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Breadly За пост начислено вознаграждение
По мнению экспертов уже в обозримом будущем консольные игры вновь ограничатся 30 кадрами в секунду
Недавно вышедшие игры Gotham Knights и A Plague Tale: Requiem – тому подтверждение.
рекомендации
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3060 Gigabyte за 30 с началом
i9 12900K круто подешевел в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

реклама

Игровые консоли последнего поколения PS5 и Xbox Series X|S показывают существенный прирост производительности по сравнению с прошлыми PS4 и Xbox One X|S. Можно с уверенностью сказать, что одной из главных возможностей приставок актуального поколения является запуск игр с высокой частотой кадров – 60 и даже 120 FPS.

По началу все было гладко. Однако недавно вышедшие игры Gotham Knights и A Plague Tale: Requiem оказались настолько требовательными проектами (либо плохо оптимизированными), что максимальное количество кадров, которое можно наблюдать на PS5 и Xbox series X|S равняется 30. Стоит отметить, что с течением времени количество подобных AAA-проектов будет только расти.

Несмотря на мнения многих о том, что повышенная производительность консолей текущего поколения позволит разработчикам создавать проекты, которые будут работать при 60 или даже 120 кадрах в секунду, вероятнее всего, уже в обозримом будущем PlayStation 5 и Xbox Series X|S смогут с трудом выдавать лишь 30 кадров в секунду. Неутешительными прогнозами поделился эксперт Digital Foundry Ричард Лидбеттер.

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3080 за 60 с началом тр в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Кроме того, в будущем даже уменьшенное разрешение вряд ли сможет помочь снизить нагрузки на центральные и графические процессоры консолей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ps5 #gotham knights #a plague tale: requiem #digital foundry #xbox series x|s
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Gotham Knights достигают 60 кадров в секунду на быстром ПК
В Gotham Knights доступно быстрое перемещение по Готэм-Сити
Из Gotham Knights случайно вырезали защиту Denuvo – пираты уже выложили игру на торрент-трекерах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
9
Бычье ралли возвращается – инвесторы и трейдеры скупают Биткоины и Эфир, а криптозима завершилась
14
Видеокарты китайского бренда Afox замечены в DNS
43
Россия готовится к ядерной атаке - Украина способна применить "грязную" ядерную бомбу
27
Дешевле не будет – почему сейчас самое время купить недорогую игровую видеокарту
16
Резкий рост BTC привел к ликвидации 1 млрд долларов на криптобиржах
5
С диска Call of Duty Modern Warfare II устанавливается лишь 70 Мбайт данных
+
Неудачливый геймер, который нашёл в коробке из-под GeForce RTX4090 кусок металла, получил видеокарту
4
Киты манипулируют курсом Эфира, майнеры разорены, а трейдеры продают монеты криптохомякам
2
Ученые создали уникальный металлополимер, свойства которого "пока не удаётся объяснить"
1
Запущена основная сеть очередной замены Ethereum — бирж пока нет, но пулы уже есть
5
Жизненный цикл Windows 7 подходит к концу
8
Бюджетный 4-ядерный Ryzen 3 7300X окажется быстрее Core i9-12900K в играх – тесты Geekbench
9
Процессоры Ryzen 5000 и Ryzen 7000 теперь продаются с большими скидками в западных магазинах
35
AMD работает над внедрением технологии памяти CXL в будущие потребительские процессоры
+
Палеонтологи обнаружили в куске янтаре волосатую улитку возрастом 99 млн лет
1
В Ситилинке стартовали официальные продажи ASIC-майнеров Bitmain для майнинга Bitcoin
9
Илон Маск объявил себя главой Twitter и пришёл в офис компании с раковиной в руках
11
Какую видеокарту купить, если у вас пустые карманы, большие амбиции и хочется играть
19
GeForce RTX 4090 продолжают гореть, а AMD не будет использовать кабель PCIe 5.0 на Radeon RX 7900 XT
12

Популярные статьи

ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
42
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
145
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
76
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
35
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
35
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
4
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
21
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
30
Diablo lll - в поисках оптимизации
10
Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
54

Сейчас обсуждают

FelsheR-бан100512
04:55
Почему ПВО Украины не может сбить Герань? Все просто - потому что оно гавно, и гомосеки бандерские вокруг него бегающие такие-же))!
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
Lospollos Hermanos
04:54
Ну мобилизуйся и езжай хохлов пиздить, а не сам сопли развози
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
kib@rg
04:43
Помимо новомодного разьема 12VHPWR на многих платах есть посадочное место для двух старых 8pin разьемов. Хотя Куртка будет топить, что новый разъем рулез, просто вы "неправильно его сгибаете" :)
Оплавление разъемов на NVIDIA GeForce RTX 4090 может быть связано с некачественными переходниками
Дмитрий
04:20
амд и в 6000 поколении были холоднее на 100 ватт и тут тоже в 7000 будут холоднее. им 2 поколения уже достаточно двух 8пин коннекторов.
NVIDIA просит всех партнёров отправлять сгоревшие видеокарты RTX 4090 прямо в штаб-квартиру компании
Дмитрий
04:19
это было и с 3090 (без переходников!) получается и с 2080ти и теперь 4090 Как бы не завалило офис картами
NVIDIA просит всех партнёров отправлять сгоревшие видеокарты RTX 4090 прямо в штаб-квартиру компании
Дмитрий
04:18
Всё верно. эта еще и на 4090 60 кадров не выдает. это не то что плохая игра это бенчмарк скорее
Из Gotham Knights случайно вырезали защиту Denuvo – пираты уже выложили игру на торрент-трекерах
Дмитрий
04:17
Эту каку даже на торрентах палкой тыкать не хочется
Из Gotham Knights случайно вырезали защиту Denuvo – пираты уже выложили игру на торрент-трекерах
Дмитрий
04:16
Буду ржать если Хуанг даст заднюю и в новых ревизиях вернется на 8пин
Оплавление разъемов на NVIDIA GeForce RTX 4090 может быть связано с некачественными переходниками
Дмитрий
04:15
Они их все водном подвале делали и гордо написали нвидия
Оплавление разъемов на NVIDIA GeForce RTX 4090 может быть связано с некачественными переходниками
REY_B_
04:14
Учитывая что свои диски Seagate производит в Китае.... Грохнуть Seagate, это реально глупо. Промышленность Китая малодоходная. О её переносе в США, речи и не идёт. Другое дело Германия и Япония! И че...
Seagate обвинили в продаже HDD китайской Huawei в обход санкций США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем