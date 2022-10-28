Недавно вышедшие игры Gotham Knights и A Plague Tale: Requiem – тому подтверждение.

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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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Игровые консоли последнего поколения PS5 и Xbox Series X|S показывают существенный прирост производительности по сравнению с прошлыми PS4 и Xbox One X|S. Можно с уверенностью сказать, что одной из главных возможностей приставок актуального поколения является запуск игр с высокой частотой кадров – 60 и даже 120 FPS.

По началу все было гладко. Однако недавно вышедшие игры Gotham Knights и A Plague Tale: Requiem оказались настолько требовательными проектами (либо плохо оптимизированными), что максимальное количество кадров, которое можно наблюдать на PS5 и Xbox series X|S равняется 30. Стоит отметить, что с течением времени количество подобных AAA-проектов будет только расти.

Несмотря на мнения многих о том, что повышенная производительность консолей текущего поколения позволит разработчикам создавать проекты, которые будут работать при 60 или даже 120 кадрах в секунду, вероятнее всего, уже в обозримом будущем PlayStation 5 и Xbox Series X|S смогут с трудом выдавать лишь 30 кадров в секунду. Неутешительными прогнозами поделился эксперт Digital Foundry Ричард Лидбеттер.

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Кроме того, в будущем даже уменьшенное разрешение вряд ли сможет помочь снизить нагрузки на центральные и графические процессоры консолей.