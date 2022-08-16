реклама
Тайваньская компания Asus презентовала новую модель в линейке игровых маршрутизаторов ROG Rapture, которая носит название ROG Rapture GT-AX11000 Pro.
Данная модель является трехдиапазонным маршрутизатором 4x4x4. Благодаря чему он может передавать данные со скоростью до 11000 Мбит/с. Устройство обладает диапазонами частот в 5 ГГц и 2,4 ГГц, что обеспечивает полную обратную совместимость с устаревшими устройствами Wi-Fi. Для примера, 5 Гигагерцовый диапазон дополнительно оснащен спектром U-NII 4 работающего на частоте 5,9 ГГц. Маршрутизатор имеет два встроенных порта WAN. Которые предусмотрены для скорости передачи данных до 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с соответственно.
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro - это отличная находка для любого геймера, в независимости от того, какой платформой он обладает. Новая модель оснащена встроенной RGB-подсветкой, которая придает устройству стильный внешний вид. Также с помощью технологии ASUS AiProtection Pro которая построена на основе Trend Micro, устройство предложит высокий уровень защиты вашей конфиденциальности.
На данный момент цена будущей новинки не разглашается.