Данную информацию подтвердил Чжан Гоцюань, директор отдела мобильного системного программного обеспечения Xioami.

Флагманские смартфоны линейки Xiaomi Mi 10, выпущенные в 2020 году, что достаточно давно по меркам рынка мобильных устройств, получат обновленную HyperOS. Эту информацию подтвердил сам Чжан Гоцюань, директор отдела мобильного системного программного обеспечения Xioami. По словам руководства компании, данное обновление станет доступным в апреле.

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Определенно можно сказать, что у пользователей смартфонов линейки Xiaomi Mi 10, в которую входят Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra, есть повод для радости. Изначально они не были частью программной политики Xiaomi на 2021 год, которая подразумевает обновления Android на протяжении трех лет. Несмотря на это, вышеупомянутые смартфоны все же получили свое третье обновление Android (Android 13) в прошлом году вместе с MIUI 14. В момент релиза они поставлялись с Android 10 на борту.

Теперь, по словам представителя компании, Mi 10 и Mi 10 Pro, изначально оснащенные MIUI 11, получат четвертое большое программное обеспечение в виде новейшей HyperOS. Данное обновление станет третьим глобальным для Mi 10 Ultra, который в свою очередь поставлялся с MIUI 12 (на релизе). Следует уточнить, что обновление HyperOS для серии Mi 10 не гарантирует обновление до Android 14, так как HyperOS, предназначенная для старых моделей основывается на Android 13.