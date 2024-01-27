Данная система создана в рамках проекта Edwards & Sanborn. Она расположена в Калифорнии и состоит из 1.9 миллиона фотоэлектрических модулей компании First Solar, а также систем хранения энергии, производства LG Chem, Samsung и BYD.

Проект Edwards & Sanborn, основной целью которого является создание системы, вырабатывающей 875 МВт постоянного тока за счет солнечной энергии, заработал на полную мощность. Максимальная возможная емкость ее аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) равна 3287 МВт/ч. Это рекордные показатели, так как предыдущий рекордсмен в данной отрасли, а это подобная система от компании Vistra (кстати говоря, она находится в Мосс Лендинг, которая расположена в том же штате, что и Edwards & Sandborn), показывает несколько меньшие результаты - 750 МВт и 3 000 МВт/ч соответственно.

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Данная система расположена в Калифорнии и является крупнейшей в мире.

Она занимает площадь в 4600 акров (в округе Керн) и состоит из 1.9 миллиона фотоэлектрических модулей, созданных компанией First Solar, а также систем хранения энергии, производства LG Chem, Samsung и BYD.

Совсем недавно проект Edwards & Sanborn наконец полностью вошел в эксплуатацию, о чем заявил один из участников его разработки. "Данный объект уже готов к полноценной эксплуатации. Он представляет собой трансформационный проект в соответствующей отрасли и должен обеспечивать устойчивость энергосистемы".

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Также специалисты подчеркнули, что большая часть других калифорнийских проектов BESS, построены с расчетом на их 4-часовое функционирование, что позволяет им попасть под критерии так называемой достаточности ресурсов оператора сети CAISO. Новоиспеченная система способна к заметно более продолжительному функционированию, однако на сколько именно пока не сказано.