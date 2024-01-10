Коричневый карлик W1935 содержит следы метана в верхних слоях атмосферы, что указывает на наличие в них авроральных процессов.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил коричневый карлик (объект с массой, превышающей таковую у Юпитера, но легче "полноценной" звезды, вроде нашего Солнца), который содержит следы метана, видимого в инфракрасном спектре. Вероятно, их появление обусловлено некими процессами в его верхних слоях атмосферы.

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Это весьма озадачило ученых, поскольку данный коричневый карлик, получивший название W1935, холодный и не имеет заметно более крупной звезды-хозяина. В связи с этим у него не должно быть очевидного источника энергии, порождающего соответствующие изменения в его атмосфере. Выдвинуто предположение, что выброс метана может быть связан с процессами, которые являются причиной возникновения полярных сияний на таких планетах как Юпитер и Сатурн.

Для лучшего понимания механизма образования данного весьма красивого явления, стоит обратить внимание на нашу Солнечную систему. Эмиссия метана — это обычное явление для газовых гигантов, вроде Юпитера или Сатурна. Нагрев в верхних слоях их атмосферы, провоцирует свечение метана в ИК-диапазоне, что является прямым признаком, проходящего, в тот же момент времени, полярного сияния.

Для изолированных коричневых карликов, таких как W1935, отсутствие звездного ветра, способного внести вклад в авроральный процесс (процесс возникновения полярных сияний) и объяснить всю ту активность в его верхних слоях атмосферы, необходимую для эмиссии метана, является довольно любопытным феноменом. Команда ученых предполагает, что эмиссия может быть вызвана либо неучтенными внутренними процессами, которые подобны атмосферным явлениям на Юпитере и Сатурне, либо внешними взаимодействиями с межзвездной плазмой или крупной активной луной (вроде Ио, Энцелада или чего-то более массивного).

Таким образом, W1935 - первый авроральный кандидат (объект, со свечением в верхних слоях атмосферы) за пределами Солнечной системы с признаками эмиссии метана. Это также самый холодный авроральный кандидат за пределами нашей Солнечной системы, со средней температурой около 200 градусов по Цельсию, что примерно на 350 градусов больше чем у Юпитера.

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В нашей Солнечной системе основной вклад в авроральные процессы вносит солнечный ветер, а на таких планетах, как Юпитер и Сатурн, эту роль играют активные луны, такие как Ио и Энцелад. У W1935 полностью отсутствует звезда-компаньон, поэтому звездный ветер не может способствовать этому явлению. В данный момент времени нет однозначного ответа на вопрос, что же может провоцировать выбросы метана в атмосфере W1935.