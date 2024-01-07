Известный инсайдер Ice Universe поделился первым реальным фото с включенным Samsung Galaxy S24 Ultra, а также рендерами устройства в трёх эксклюзивных цветах.

До презентации Galaxy Unpacked 2024, на которой будут представлены новейшие флагманские устройства компании Samsung, осталось всего 10 дней. Как это часто бывает, будущие продукты показывают явно раньше начала соответствующего мероприятия.

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Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился первой реальной фотографией с включенным Samsung Galaxy S24 Ultra, а также рендерами устройства в трёх эксклюзивных цветах.

Как видно из изображения, Samsung Galaxy S24 Ultra лишился привычного для многих экрана-водопада и имеет полностью плоский дисплей с ультратонкими рамками. Вряд ли это можно считать минусом, ведь плоские экраны более удобны в использовании.

Сзади расположилась камера, состоящая из четырех объективов. На первый взгляд кажется что камера не претерпела изменений, но это не так. Объективы стали немного больше, что говорит о применении обновлённых датчиков. Вероятнее всего, основной сенсор, использующийся в устройстве, обладает разрешением в 200 Мегапикселей и имеет название Samsung ISOCELL HP2SX. По слухам, смартфон поддерживает запись видео 4K 120fps.

Что касается технических характеристик Samsung Galaxy S24 Ultra, то они вполне соответствуют уровню флагманского устройства. Смартфон оснащен большим Dynamic AMOLED 2X дисплеем с диагональю 6.8 дюймов и разрешением QHD+ (1440p). Его пиковая яркость достигает 2600 нит. За производительность устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Данная модель, то есть топовая, будет продаваться исключительно с этим процессором, независимо от рынка.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1, а также имеет аккумулятор емкостью в 5000 мА·ч. Заявлена поддержка быстрой зарядки, которая способна зарядить смартфон с 0% до 65% всего за полчаса.

Ниже можно рассмотреть рендеры Samsung Galaxy S24 Ultra в трёх эксклюзивных цветах:

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Помимо трёх эксклюзивных расцветок, доступных для заказа через интернет, Samsung Galaxy S24 Ultra также имеет четыре основных цветовых варианта: чёрный, титаново-серый, фиолетовый и золотой.