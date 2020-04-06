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Опубликованы рендеры новых Samsung Galaxy Buds с весьма странным дизайном

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По последним данным, Samsung работает над совершенно новыми беспроводными наушниками, заметно отличающимся от популярных сегодня Galaxy Buds. Рендеры новой гарнитуры уже появились в Сети и собрали вокруг себя не самые лучшие отзывы из-за необычного дизайна.

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Samsung Galaxy Buds являются самыми популярными наушниками компании. С анонсом улучшенной версии наушников под названием Galaxy Buds+ к компании появились вопросы, так как новинка получилась достаточно спорной. Тем не менее, Buds+ являются доработанной версией популярных наушников, а значит пользователю без первого поколения наушников новинка, очевидно, оправдает его ожидания.

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Но вот, Южнокорейская компания работает над новыми беспроводными наушниками, которые крайне непохожи на предшественников. По всей видимости, речь идет, в первую очередь, именно об их дизайне. Пользователи в Сети отмечают, что новое поколение наушников от Samsung очень сильно напоминают фасоль или даже человеческие очки, но никак не беспроводную гарнитуру.

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Выбор такой формы обусловлен отнюдь не специфическими вкусами дизайнеров компании. По мнению источника, своеобразный внешний вид гарнитуры должен значительно повлиять на шумоизоляцию и, соответственно, качества звучания в целом. Наушники должны очень плотно сидеть в ушных раковинах и обеспечивать максимальный комфорт наибольшему числу пользователей.

Модель наушников, на данный момент, указывается Galaxy Buds - SM-R180. По неподтвержденной информации, наушники будут иметь по два динамика и два микрофона для каждой стороны. Это также должно положительно сказаться на качестве звука, системе активного шумоподавления и качестве разговоров с помощью гарнитуры.

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О сроках выхода и стоимости новых Galaxy Buds будет сообщено дополнительно. На момент написания материала никакой официальной информации не поступало.

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