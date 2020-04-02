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В настоящее время пользователи, выбирая смартфон с небольшим объемом памяти, вынуждены выбирать устройство, задумываясь над увеличением объема памяти. Некоторые производители до сих пор предлагают слоты для расширения памяти, а некоторые – жертвуют этим слотом поддержкой второй SIM-карты. Возможно, в скором будущем такая проблема исчезнет, ведь на замену привычным нам картам памяти и SIM-картам придут новые SuperSIM.

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Говоря о смартфонах с поддержкой карт памяти, большинство производителей смартфонов в настоящее время предлагают в лучшем случае гибридный слот. Использование гибридного слота позволяет использовать в смартфоне или две SIM-карты, или одну SIM-карту и карту памяти, как правило, MicroSD. Это удобно, ведь у пользователей есть выбор, что лучше ему использовать в своем смартфоне.

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Что такое SuperSIM?

В то же время, многие пользователи хотят использовать как обе SIM-карты, так и карту памяти одновременно, а смартфонов с поддержкой описанного варианта становится все меньше и меньше. Что-ж, по всей видимости, в будущем даже владельцы iPhone избавятся от подобных проблем, ведь, возможно, у нас появится новый универсальный стандарт физической карты – SuperSIM.

SuperSIM-карта объединяет привычные нам SIM-карты и карты памяти в одну карту. Первые версии таких карт были представлены в прошлом году в Китае. В настоящее время объем памяти таких карт составляет от 32 ГБ до 128 ГБ, а скорость чтения и записи составляет 90 МБ/с и 60 МБ/с соответственно. Напомним, существующие сегодня «симки» способны хранить в себе лишь около 128 КБ данных, а именно контакты и некоторые SMS-сообщения.

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Преимущества SuperSIM-карты

Как пользователю, вам не придется выбирать между второй SIM-картой и слотом расширения памяти MicroSD, если ваш смартфон имеет гибридный слот. В случае с iPhone или iPad вы сможете использовать до двух операторов связи одновременно, имея устройство со слотом под одну единственную SIM-карту.

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Недостатки SuperSIM-карт

Производителям не придется разрабатывать смартфоны с двойными, тройными или гибридными слотами – на их место придет более компактный слот для SuperSIM. Если в настоящее время все больше брендов отказываются от 3,5 мм аудио разъема из-за недостатка места в устройстве, компактный слот SuperSIM, вероятно, также облегчит жизнь производителям.

На данный момент SuperSIM развиваются только в пределах Китая, и когда поступят на глобальный рынок пока неизвестно. Кроме того, пока неясно, удастся ли юридически наладить поддержку SuperSIM среди операторов по всему миру.

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Память в SuperSIM по-прежнему обходится дорого. Например, карта объемом 32 или 64 ГБ обойдется вам в 14 или 28 долларов (1090 или 2700 рублей) соответственно. Это в разы дороже привычных карт памяти формата MicroSD с аналогичным объемом.

Заменят ли SuperSIM привычные всеми SIM-карты?

SuperSIM должна получить поддержку большинства известных операторов. А потому если «суперсимки» и не вытеснят обычные «симки» с рынка, то, как минимум, предложит альтернативу. Недостатком SuperSIM может стать их нестабильная поддержка производителями смартфонов, ведь такие бренды как OnePlus или Apple вряд ли захотят внедрять в свои гаджеты возможность расширения постоянной памяти в принципе.

Основной проблемой SuperSIM сейчас является только их «сырость». Их цена и поддержка сейчас оставляет желать лучшего. Однако мы верим, что в будущем данная технология войдет в массы и поможет миллионам пользователей.