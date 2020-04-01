iOS 13.4.5 позволит делиться треками из Apple Music в историях Instagram
Недавно вышла первая бета-версия новой iOS 13.4.5 для iPhone и iPod Touch, а также iPad OS 13.4.5 для планшетов. Несмотря на отсутствие новых крупных функций, пользователи постепенно находят новшества в системе. Выяснилось, что фирменный сервис Apple Music обзавелся весьма удобной функцией. Если вы пользуетесь Instagram – она вам понравится.
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Истории в Instagram – это один из самых популярных форматов обмена эмоциями в Сети на данный момент. Даже Snapchat остался далеко позади, хотя именно он первым представил миру формат вертикальных коротких видео. Apple понимает это, а потому решила пойти навстречу социальной сети еще быстрее.
рекламаТак, в обновленной версии ОС появилась возможность поделиться треком через приложение Apple Music (Музыка) сразу в Facebook или Instagram. В случае с последним вариантом будет автоматически создана история с обложкой, названием и отрывком трека, которым вы поделились. Приятной особенностью оказался задний фон историй – он динамический, а цветовое оформление подбирается из обложки трека. Аналогично такой фон реализован в режиме открытого текста в Apple Music, начиная с iOS 13.
рекламаПосле создания истории вам будет предложено опубликовать автоматически созданный вариант, или же перейти в приложение Instagram и доработать историю самостоятельно.
Единственный недостаток таких историй – они не имеют ссылки на трек в Apple Music по умолчанию. Иными словами, в данный момент такая история отображает лишь название трека, которым вы поделились. Просмотревшие вашу историю пользователи не смогут «свайпнуть» вашу историю и перейти к прослушиванию. Вероятно, это проблема лишь первой бета-версии и к релизу данный нюанс будет исправлен.
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