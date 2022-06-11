США больше не будут требовать от авиапассажиров доказательство отрицательного теста на Covid-19 перед въездом в страну из-за границы.

Официальные лица сообщили, что отменяют требование из-за «огромного прогресса», достигнутого страной в борьбе с вирусом. Туристическая индустрия настаивает на прекращении этой политики, которая, по их словам, препятствует бронированию, поскольку семьи опасаются застрять за границей. Изменение вступает в силу в воскресенье 12 июня.

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Комитет по контролю заболеваний пересмотрят политику через 90 дней. Администрация заявила, что «без колебаний» восстановит правило, если данные рекомендации станут необходимыми по мнению чиновников. Мы можем сделать этот шаг благодаря огромному прогрессу, достигнутому нами в борьбе с вирусом: мы сделали жизненно важные вакцины и методы лечения широкодоступными, и эти инструменты работают для предотвращения серьезных заболеваний и смерти, а также эффективны против вируса. распространенные варианты, циркулирующие в США и во всем мире - заявил журналистам высокопоставленный чиновник.

Отмененные рейсы усиливают страх перед летними каникулами. В январе 2021 года США ввели правила, требующие от авиапассажиров предоставить отрицательный результат в течение 3-х дней после полета или предоставить доказательства недавнего выздоровления от вируса.

Президент США Джо Байден ужесточил политику до одного дня полета в декабре, поскольку вариант Omicron увеличил число случаев заражения вирусом. Мера проверки не распространялась на наземные переходы.

Большинство неграждан США по-прежнему должны быть вакцинированы для поездки в страну.Число случаев Covid в США резко сократилось с января, хотя в последние недели цифры снова начали расти. Смертность остается намного ниже, чем в разгар пандемии, из-за воздействия программы вакцинации. Туристический сектор, в котором наблюдался рост спроса на фоне ослабления опасений по поводу пандемии, заявил, что США отстают от других стран в восстановлении.

Президент Ассоциации путешествий США Роджер Доу заявил, что изменение политики «ускорит восстановление туристической индустрии США», в то время как Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что это «хорошая новость», поскольку «неэффективная» мера отменяется.

Авиакомпания Virgin Atlantic также приветствовала этот шаг, заявив, что это «еще больше повысит доверие потребителей и поддержит восстановление трансатлантических путешествий этим летом».

США постепенно ослабляют национальные ограничения Covid. В ноябре прошлого года он снял ограничения для путешественников из более чем 30 стран, включая Великобританию, после более чем 18-месячного запрета.

Согласно исследованию Ассоциации путешественников США, отмена требования о тестировании, вероятно, привлечет в США в этом году дополнительно 5,4 миллиона посетителей, что увеличит расходы на путешествия на 12%.





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