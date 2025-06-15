Иннополису – 10 лет! В нем работают около 50 развивающихся компаний, часть из которых готова к выходу на международные рынки. Однако главная проблема города — дефицит жилья

Шайхутдинов: «У вас создано 10,5 тысяч рабочих мест, а живут там 7,5 тысяч»

Самый молодой и технологичный город России — Иннополис — отметил 10-летие 9 июня. За это время город привлёк 214 млрд рублей инвестиций, а доходы компаний-резидентов особой экономической зоны в прошлом году превысили 64 млрд рублей, из которых около 14 млрд поступило в бюджеты в виде налогов.

Как рассказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, курирующий проект «IT-город», «Иннополис» начал работать в плюс, привнося добавленную стоимость в валовой продукт республики. А индекс счастья его жителей, по данным Forbes, составил 84%.

Руководителем проекта «IT-город» является заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Иннополисе работают около 50 динамично развивающихся компаний, часть из которых готова к выходу на международные рынки. Однако главная проблема города — дефицит жилья: в очереди уже более 150 семей, и без нового строительства развитие Иннополиса может остановиться. Сейчас построено 265 тыс. кв. м жилья, из них 160 тыс. — арендное, но этого явно недостаточно для растущего числа специалистов.

Фото: Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Постоянно в городе проживают 5 тысяч человек, ещё 2,5 тысячи работают вахтовым методом, но даже им не хватает жилья. Власти города и республики активно обсуждают новые стратегии по развитию как арендного, так и частного жилья стоимостью до 150 тыс. рублей за кв. м, чтобы обеспечить приток новых жителей и специалистов.

Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несмотря на жилищные трудности, розничная торговля в Иннополисе развивается: все коммерческие площади заняты, а средний чек — один из самых высоких в России. За 10 лет город превзошёл первоначальные ожидания: к университету и IT-компаниям добавились производства в сфере электроники и вычислительных систем, что сделало Иннополис уникальным центром инноваций.

Фото: Артем Дергунов / realnoevremya.ru



