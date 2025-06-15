Самый молодой и технологичный город России — Иннополис — отметил 10-летие 9 июня. За это время город привлёк 214 млрд рублей инвестиций, а доходы компаний-резидентов особой экономической зоны в прошлом году превысили 64 млрд рублей, из которых около 14 млрд поступило в бюджеты в виде налогов.
Как рассказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, курирующий проект «IT-город», «Иннополис» начал работать в плюс, привнося добавленную стоимость в валовой продукт республики. А индекс счастья его жителей, по данным Forbes, составил 84%.
В Иннополисе работают около 50 динамично развивающихся компаний, часть из которых готова к выходу на международные рынки. Однако главная проблема города — дефицит жилья: в очереди уже более 150 семей, и без нового строительства развитие Иннополиса может остановиться. Сейчас построено 265 тыс. кв. м жилья, из них 160 тыс. — арендное, но этого явно недостаточно для растущего числа специалистов.
Постоянно в городе проживают 5 тысяч человек, ещё 2,5 тысячи работают вахтовым методом, но даже им не хватает жилья. Власти города и республики активно обсуждают новые стратегии по развитию как арендного, так и частного жилья стоимостью до 150 тыс. рублей за кв. м, чтобы обеспечить приток новых жителей и специалистов.
Несмотря на жилищные трудности, розничная торговля в Иннополисе развивается: все коммерческие площади заняты, а средний чек — один из самых высоких в России. За 10 лет город превзошёл первоначальные ожидания: к университету и IT-компаниям добавились производства в сфере электроники и вычислительных систем, что сделало Иннополис уникальным центром инноваций.