Гиперкар Bugatti Tourbillon легче, мощнее, умнее — это не компромисс, а настоящее искусство скорости и эмоций.

Bugatti представила свежий выпуск видео о разработке Tourbillon, где CEO компании Мате Римац рассказывает о батарее и электромоторах нового V16-гиперкара. Интересно, что вся силовая установка, включая трансмиссию, весит меньше, чем один только мотор W16 у Chiron.

Хотя Bugatti отказалась делать замену Chiron полностью электрической, электромоторы здесь не для галочки — они добавляют мощности и эмоций, не убивая характер бензинового монстра.

Tourbillon прощается с фирменным W16 с четырьмя турбинами и встречает новый атмосферный V16. Без турбин отклик на газ становится острее, а звук — настоящим музыкальным шедевром (чего всегда не хватало Veyron и Chiron).

Чтобы добавить тяги и моментального ускорения, как у турбомоторов, Tourbillon получил три электромотора: один сзади вместе с восьмиступенчатым «роботом» и два спереди, которые превращают гиперкар в полноприводный с возможностью векторизации тяги. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Вместо того чтобы утяжелить машину, как это часто бывает с гибридами, Bugatti сделала Tourbillon легче. Вся силовая установка — двигатель, электромоторы, коробка — весит 430 кг, что меньше, чем только мотор Chiron.

Секрет — не только в отсутствии турбин: задний электромотор работает как стартер, а батарея выполнена в Т-образной форме без боковых стенок (их роль выполняет днище кузова).

Tourbillon не просто легче — он еще и мощнее: 1 775 л.с. при 9 000 об/мин против 1 470 л.с. у Chiron при 6 700 об/мин. А на электротяге можно проехать до 60 км — не то чтобы кто-то мечтал ездить на Bugatti в тихом режиме, но такая возможность предусмотрена.

Мате Римац признает: уместить два мотора, систему охлаждения и багажник под капотом было задачкой не из легких. Что ж, ждем новых откровений и побед команды Bugatti в следующих выпусках.



