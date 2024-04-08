Сообщается, что местные власти снизили порог задолженности и применили отслеживание мобильных телефонов для поиска цифровых активов уклонистов.

© Seung-il Ryu/NurPhoto via Getty Images Городские власти в Южной Корее планируют конфисковывать криптоактивы у граждан, которые задолжали налоги, эквивалентные нескольким сотням долларов или более, сообщают корейские СМИ. Это происходит в рамках более широких мер против уклонистов. Власти города Пхохан, крупного муниципального центра на востоке страны, будут конфисковывать и замораживать цифровые активы тех, кто задолжал местной налоговой инспекции 500 000 вон (около $368,76) или больше, сообщает ежедневная газета Kyongbuk Maeil Shinmun.

Стоимость виртуальных активов, принадлежащих местным налоговым «неплательщикам», в последнее время резко возросла: просроченная задолженность перед городом составляет более 12 миллионов долларов, пишет издание. Местные власти выясняют, есть ли у более 5200 уклоняющихся от уплаты налогов цифровые активы на таких биржах, как Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone. В случае подтверждения криптовалютный счет лица, имеющего задолженность по налогам, будет немедленно арестован, а транзакционная деятельность, такая как продажа или снятие средств, будет остановлена, поясняется далее в отчете. Если задолженность не будет добровольно выплачена после изъятия, виртуальные активы будут проданы на биржевом рынке для покрытия задолженности по налогам, говорится в публикации.

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«Мы сделаем все возможное, чтобы повысить осведомленность о хронических налогоплательщиках-просрочках, не только изымая и продавая виртуальные активы, но и внедряя различные индивидуальные методы взыскания, подходящие для цифровой эпохи», — цитирует газета главу местной налоговой службы Вон Ги Хо.

Город Пхохан является последним южнокорейским муниципалитетом, в котором применяются налоговые конфискации криптовалюты. В прошлом году власти города Чхонджу заявили, что намерены преследовать тех, кто задолжал около 750 долларов в виде местных налогов. Также в 2023 году провинция Кёнгидо, самая густонаселенная в Южной Корее, собрала 4,6 миллиона долларов с уклоняющихся от уплаты налогов, отслеживая их криптоактивы на нескольких централизованных биржах, сообщает агентство Yonhap.

Власти Кёнгидо использовали новую цифровую систему, которая включает в себя отслеживание мобильных номеров для идентификации учетных записей пользователей на криптовалютных биржах. По данным новостного издания о криптовалютах Cointelegraph, в 2022 и 2021 годах правительство Южной Кореи конфисковало у уклонистов от уплаты налогов цифровые активы на сумму 180 миллионов долларов. Аналогичная практика применяется в Венгрии и Великобритании.