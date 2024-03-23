Wall Street Journal считает, что генеративный искусственный интеллект в iPhone и других устройствах Apple, может стать большой победой для лидера поисковиков поднебесной.

Baidu Tower в Шэньчжэне, Китай. Фотограф: Цилай Шэнь/Bloomberg

Apple провела первоначальные переговоры об использовании технологии генеративного искусственного интеллекта Baidu в своих гаджетах, сообщает издание со ссылкой на неназванных людей, знакомых с этим вопросом. Американская компания искала местного партнера, потому что регулирующие органы должны проверять все модели ИИ, добавила газета. Baidu считается одним из лидеров в области искусственного интеллекта в Китае, где стартапы и технологические гиганты вкладывают миллиарды в разработку собственных ответов на ChatGPT. Новаторское творение OpenAI и другие зарубежные сервисы недоступны в жестко регулируемой онлайн-сфере Китая.

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Акции Baidu, торгуемые в США, выросли менее чем на 1% в Нью-Йорке в пятницу после того, как ранее выросли примерно на 5% на новостях. На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Apple провела переговоры с Google и OpenAI, принадлежащими Alphabet Inc., об использовании их программного обеспечения искусственного интеллекта в iPhone.