Общий объем списанных студенческих долгов его администрации составит почти 150 миллиардов долларов

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден объявил в четверг, что студенческие кредиты на сумму 6 миллиардов долларов будут аннулированы для 78000 заемщиков, в результате чего общий объем списанных студенческих долгов его администрации составит почти 150 миллиардов долларов. Байден в прошлом году пообещал найти другие пути решения проблемы облегчения долгового бремени после того, как Верховный суд в июне заблокировал его более широкий план по списанию задолженности по студенческим кредитам на сумму 430 миллиардов долларов. В последнюю группу входят работники государственных служб, такие как учителя, медсестры и пожарные, которые имеют право на участие в Программе прощения кредитов на государственные нужды, созданной в 2007 году для прощения студенческих долгов американцам, поступающим на государственную службу.

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«Эти работники государственной службы посвятили свою карьеру служению своим общинам, но из-за прошлых административных ошибок так и не получили той помощи, на которую они имели право по закону», — заявил Байден в своем заявлении.

По данным веб-сайта Федеральной помощи студентам, по состоянию на июнь 2023 года около 43,4 миллиона получателей студенческих кредитов в США имели непогашенные кредиты на сумму 1,63 триллиона долларов. Долг высшего образования утроился после финансового кризиса 2008 года. Высокие проценты и крупные выплаты по этим кредитам означают, что молодые американцы с трудом могут купить дома или сделать другие инвестиции. Республиканцы в основном выступают против таких действий. Байден стремится к переизбранию в ноябре, и ему нужны голоса молодежи, чтобы помочь ему победить.

«Я не откажусь от использования всех имеющихся в моем распоряжении инструментов, чтобы облегчить студенческую задолженность большему количеству американцев и построить экономику снизу вверх», — сказал Байден.

Представитель Белого дома заявил, что благодаря последнему шагу Байдена общая сумма списанных долгов при администрации Байдена достигла 144 миллиардов долларов для почти 4 миллионов американцев.