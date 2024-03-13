Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews
США инициировали первую резолюцию ООН по искусственному интеллекту
Резолюция направлена на обеспечение равного доступа к новой технологии

реклама

Соединенные Штаты подали первую резолюцию Организации Объединенных Наций по искусственному интеллекту, направленную на обеспечение того, чтобы новая технология была «безопасной, надежной и заслуживающей доверия» и чтобы все страны, особенно в развивающихся странах, имели равный доступ.

реклама

Проект резолюции Генеральной Ассамблеи направлен на устранение цифрового разрыва между странами и обеспечение того, чтобы все они участвовали в обсуждениях ИИ, а также располагали технологиями и возможностями для того, чтобы воспользоваться его преимуществами, включая выявление заболеваний, прогнозирование наводнений и подготовку следующего поколения работников. В проекте признается быстрое ускорение разработки и использования ИИ и подчеркивается «безотлагательность достижения глобального консенсуса в отношении безопасных, надежных и заслуживающих доверия систем искусственного интеллекта». В нем также признается, что «управление системами искусственного интеллекта является развивающейся областью», которая нуждается в дальнейшем обсуждении возможных подходов к управлению. 

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты обратились к Генеральной Ассамблее, «чтобы провести по-настоящему глобальный разговор о том, как управлять последствиями быстро развивающейся технологии искусственного интеллекта».

Резолюция «будет представлять собой глобальную поддержку базового набора принципов разработки и использования ИИ и проложит путь к использованию систем ИИ во благо при одновременном управлении рисками», — сказал он в заявлении для Associated Press.

По словам Салливана, в случае одобрения «эта резолюция станет историческим шагом вперед в развитии безопасного, надежного и заслуживающего доверия ИИ во всем мире».

Соединенные Штаты начали переговоры со 193 странами-членами ООН около трех месяцев назад, потратили сотни часов на прямые переговоры с отдельными странами, 42 часа на переговоры и приняли предложения от 120 стран, сказал высокопоставленный американский чиновник. Резолюция прошла через несколько проектов и получила консенсусную поддержку со стороны всех государств-членов на этой неделе и будет официально рассмотрена позже в этом месяце, сказал чиновник, выступая на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен выступать публично. В отличие от резолюций Совета Безопасности, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы, но являются важным барометром мирового общественного мнения.

Ключевая цель, согласно проекту резолюции, заключается в том, чтобы использовать ИИ для ускорения прогресса в достижении целей ООН в области развития на период до 2030 года, включая искоренение голода и нищеты во всем мире, улучшение здоровья во всем мире, обеспечение качественного среднего образования для всех детей и достижение гендерного равенства. В проекте резолюции содержится призыв ко всем странам, региональным и международным организациям, техническим сообществам, гражданскому обществу, средствам массовой информации, научным кругам, научно-исследовательским учреждениям и отдельным лицам «разрабатывать и поддерживать подходы и рамки в области регулирования и управления» для безопасных ИИ-систем. 

Салливан предостерегает от «ненадлежащего или злонамеренного проектирования, разработки, развертывания и использования систем искусственного интеллекта, например, без надлежащих гарантий или способом, несовместимым с международным правом». Законодатели Европейского союза намерены окончательно утвердить первые в мире всеобъемлющие правила в области искусственного интеллекта в среду. Страны по всему миру, включая США и Китай, или глобальные группы, такие как «Большая двадцатка» промышленно развитых стран, также движутся к разработке правил в области ИИ. В американском проекте содержится призыв к 193 государствам-членам ООН и другим странам помочь развивающимся странам получить доступ к преимуществам цифровой трансформации и безопасным системам ИИ. В нем «подчеркивается, что права человека и основные свободы должны уважаться, защищаться и поощряться на протяжении всего жизненного цикла систем искусственного интеллекта».

Посол США Линда Томас-Гринфилд напомнила о выступлении президента Джо Байдена на Генеральной Ассамблее в прошлом году, в котором он сказал, что новые технологии, включая искусственный интеллект, обладают огромным потенциалом. По ее словам, резолюция, соавторами которой являются десятки стран, «направлена на достижение международного консенсуса в отношении общего подхода к проектированию, разработке, развертыванию и использованию систем ИИ», в частности, для поддержки целей ООН на период до 2030 года. По словам Томас-Гринфилд, резолюция является ответом на «глубокие последствия этой технологии», и если она будет принята, она станет «историческим шагом вперед в содействии безопасному, надежному и надежному искусственному интеллекту во всем мире».

#сша #искусственный интеллект #оон #резолюция
Источник: abcnews.go.com
+
Написать комментарий (0)
Gizmochina: Samsung не продает устаревшее оборудование из-за опасения попасть под санкции США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
15
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
5
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
3
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
36
Россия рассматривает возможность размещения атомной электростанции на Луне вместе с Китаем
1
Три автора подали в суд на Nvidia за нарушение авторских прав
+
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
3
Новые открытия разрушают гипотезу о существовании органической жизни на спутнике Юпитера Европе
+
Украинский нардеп Лапин назвал две основные причины поражения M142 HIMARS в Никаноровке
+
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
+
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
3
В Индии запускают летающее такси для борьбы с пробками на дорогах
+
Криптодобытчики переходят на новый универсальный тип майнинг-ригов
1
Infinix Note 40 Pro 5G прошёл различные сертификации и тесты с чипом похожим на Dimensity 7020
1
Проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В преобразуется в Ил-212
3
На крупнейшем острове Байкала построят первую асфальтированную дорогу
1
Активизация мошенников перед президентскими выборами в России вызывает тревогу среди экспертов
+
В Италии запретили присылать фотографии с дорожных камер нарушителям ПДД
1

Популярные статьи

Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
24
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
39
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
10
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
19
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
30
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
11
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
13
The War Zone: Моделирование показало успешность нанесения ядерных ударов по РФ самолетами F-35A
6

Сейчас обсуждают

glavhyilo
12:50
дали 300 сегодня,а надо 5 на месяц им.
В Германии заявили о серьезных проблемах бундесвера
Алексей Воронин
12:48
:-) точно всё
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
century84
12:48
Да нафига эти проблемы решать. Давайте лучше хохлам денег дадим.
В Германии заявили о серьезных проблемах бундесвера
ExtenZ
12:47
гребите лопатой бабосики? lga 1200 мертв совсем? i7-8700 * 9700 не катит?
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
Алексей Воронин
12:47
И да, надо обязательно чтобы Маркет засветиться смог, а не Авито...
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
cypher1999
12:46
Странно, что все горе0обзорщики забывают о том, что для разрешения 4к на той же 6750ХТ или 7800ХТ все равно придется снижать настройки, т.к. чип не будет нормально тянуть. А раз настройки ниже- то и ...
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Алексей Воронин
12:46
Статья один сплошной компромисс
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
unhurtable
12:46
Это Путин вам майдан устроил? Или он в это время орал москаляку на гиляку и кто не скачет тот москаль? А может это Путин поджигал дом профсоюзов в Одессе или в это время он отправлял войска на Донбасс...
Путин: Россия готова к переговорам по Украине, но только на основе сложившихся реалий
Chihonya
12:45
Как долго от тебя статей то не видели, заскучали прям...
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
pitbuldoser
12:43
Да никто ничего не начнет решать. Это у нормальных людей первый шаг к решению проблемы - признать, что она есть :)) Что есть проблемы орали еще при Урсуле, которая развалила бундесвер. И ничего не пом...
В Германии заявили о серьезных проблемах бундесвера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем