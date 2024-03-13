Резолюция направлена на обеспечение равного доступа к новой технологии

Соединенные Штаты подали первую резолюцию Организации Объединенных Наций по искусственному интеллекту, направленную на обеспечение того, чтобы новая технология была «безопасной, надежной и заслуживающей доверия» и чтобы все страны, особенно в развивающихся странах, имели равный доступ.

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Проект резолюции Генеральной Ассамблеи направлен на устранение цифрового разрыва между странами и обеспечение того, чтобы все они участвовали в обсуждениях ИИ, а также располагали технологиями и возможностями для того, чтобы воспользоваться его преимуществами, включая выявление заболеваний, прогнозирование наводнений и подготовку следующего поколения работников. В проекте признается быстрое ускорение разработки и использования ИИ и подчеркивается «безотлагательность достижения глобального консенсуса в отношении безопасных, надежных и заслуживающих доверия систем искусственного интеллекта». В нем также признается, что «управление системами искусственного интеллекта является развивающейся областью», которая нуждается в дальнейшем обсуждении возможных подходов к управлению.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты обратились к Генеральной Ассамблее, «чтобы провести по-настоящему глобальный разговор о том, как управлять последствиями быстро развивающейся технологии искусственного интеллекта».

Резолюция «будет представлять собой глобальную поддержку базового набора принципов разработки и использования ИИ и проложит путь к использованию систем ИИ во благо при одновременном управлении рисками», — сказал он в заявлении для Associated Press.

По словам Салливана, в случае одобрения «эта резолюция станет историческим шагом вперед в развитии безопасного, надежного и заслуживающего доверия ИИ во всем мире».

Соединенные Штаты начали переговоры со 193 странами-членами ООН около трех месяцев назад, потратили сотни часов на прямые переговоры с отдельными странами, 42 часа на переговоры и приняли предложения от 120 стран, сказал высокопоставленный американский чиновник. Резолюция прошла через несколько проектов и получила консенсусную поддержку со стороны всех государств-членов на этой неделе и будет официально рассмотрена позже в этом месяце, сказал чиновник, выступая на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен выступать публично. В отличие от резолюций Совета Безопасности, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы, но являются важным барометром мирового общественного мнения.

Ключевая цель, согласно проекту резолюции, заключается в том, чтобы использовать ИИ для ускорения прогресса в достижении целей ООН в области развития на период до 2030 года, включая искоренение голода и нищеты во всем мире, улучшение здоровья во всем мире, обеспечение качественного среднего образования для всех детей и достижение гендерного равенства. В проекте резолюции содержится призыв ко всем странам, региональным и международным организациям, техническим сообществам, гражданскому обществу, средствам массовой информации, научным кругам, научно-исследовательским учреждениям и отдельным лицам «разрабатывать и поддерживать подходы и рамки в области регулирования и управления» для безопасных ИИ-систем.

Салливан предостерегает от «ненадлежащего или злонамеренного проектирования, разработки, развертывания и использования систем искусственного интеллекта, например, без надлежащих гарантий или способом, несовместимым с международным правом». Законодатели Европейского союза намерены окончательно утвердить первые в мире всеобъемлющие правила в области искусственного интеллекта в среду. Страны по всему миру, включая США и Китай, или глобальные группы, такие как «Большая двадцатка» промышленно развитых стран, также движутся к разработке правил в области ИИ. В американском проекте содержится призыв к 193 государствам-членам ООН и другим странам помочь развивающимся странам получить доступ к преимуществам цифровой трансформации и безопасным системам ИИ. В нем «подчеркивается, что права человека и основные свободы должны уважаться, защищаться и поощряться на протяжении всего жизненного цикла систем искусственного интеллекта».

Посол США Линда Томас-Гринфилд напомнила о выступлении президента Джо Байдена на Генеральной Ассамблее в прошлом году, в котором он сказал, что новые технологии, включая искусственный интеллект, обладают огромным потенциалом. По ее словам, резолюция, соавторами которой являются десятки стран, «направлена на достижение международного консенсуса в отношении общего подхода к проектированию, разработке, развертыванию и использованию систем ИИ», в частности, для поддержки целей ООН на период до 2030 года. По словам Томас-Гринфилд, резолюция является ответом на «глубокие последствия этой технологии», и если она будет принята, она станет «историческим шагом вперед в содействии безопасному, надежному и надежному искусственному интеллекту во всем мире».