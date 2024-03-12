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BulgarNews
Генпрокурор Нью-Йорка: Трамп и соответчики должны внести весь залог в сумме $464 млн
Офис генерального прокурора утверждал, что Трамп, возможно, не сможет удовлетворить это решение.

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Адвокаты генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс утверждали, что Дональд Трамп и его соответчики должны внести залог для покрытия судебного решения в размере 464 миллионов долларов по их гражданскому делу о мошенничестве. Генеральная прокуратура утверждала, что бывший президент может быть не в состоянии выполнить судебное решение или может попытаться избежать наказания в отсутствие полного залога.

«Кроме того, существует значительный риск того, что при отсутствии полного залога или депозита ответчики попытаются уклониться от исполнения судебного решения или затруднить исполнение после апелляции», — говорится в заявлении старшего помощника солиситора Денниса Фана.

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В прошлом месяце адвокаты Трампа обратились в апелляционный суд Нью-Йорка с просьбой о срочной приостановке исполнения судебного решения на сумму 464 миллиона долларов по его гражданскому делу о мошенничестве. Трамп был оштрафован на 354,8 миллиона долларов плюс около 100 миллионов долларов в виде процентов до вынесения судебного решения после того, как судья Артур Энгорон определил, что он завысил свой собственный капитал, чтобы получить более выгодные условия кредита.

Вместо того, чтобы внести залог на всю сумму, Трамп предложил обеспечить залог в размере 100 миллионов долларов, утверждая, что ему нужно будет продать недвижимость, чтобы выплатить всю сумму. Однако судья Анил Сингх отказался вынести решение об отсрочке исполнения наказаний, оставив более широкий вопрос о задержке Трампа на усмотрение полной коллегии апелляционных судей. В понедельник генеральный прокурор Джеймс повторил, что с Трампом следует обращаться по тем же правилам, что и с любым другим обвиняемым.

«Чтобы приостановить исполнение установленного денежного решения до подачи апелляции, законодательный орган потребовал от ответчиков внести залог или внести средства в размере полной суммы судебного решения. Это требование распространяется на ответчика Дональда Трампа и его соответчиков так же, как и на любого другого апеллянта», — говорится в заявлении.

В заявлении генерального прокурора говорится, что Трамп также не смог доказать свое утверждение о том, что ему придется продать здания, чтобы погасить судебное решение по делу, добавив, что аргументы Трампа противоречат его более ранним аргументам о его богатстве.

«Во-первых, ответчики не могут предоставить никаких доказательств своего бездоказательного требования... что размещение облигаций или депонирование средств "невозможно" без продажи недвижимости", - говорится в заявлении. «Ответчики никогда не демонстрировали, что ликвидных активов г-на Трампа, которые могут колебаться с течением времени, будет достаточно, чтобы удовлетворить всю сумму этого судебного решения после апелляции».

В заявлении также утверждалось, что общая апелляция Трампа на решение судьи Энгорона, скорее всего, не будет удовлетворена, учитывая «наглое мошенничество», в котором участвовали ответчики.

«Ответчики вряд ли добьются успеха по существу своей апелляции. Ответчики занимались наглым мошенничеством и незаконными действиями, чтобы обогатиться за счет использования ложных и вводящих в заблуждение заявлений о финансовом состоянии г-на Трампа», — говорится в заявлении.

Бывший президент отрицает все правонарушения по этому делу и подал апелляцию на решение Энгорона. В конце этого месяца Трамп должен внести залог по гражданскому делу о мошенничестве.

Бывший президент получил апелляционный залог от Федеральной страховой компании, базирующейся в Вирджинии, на общую сумму 91 630 000 долларов, чтобы покрыть судебное решение по делу Э. Джин Кэрролл на сумму 83 миллиона долларов плюс проценты, согласно судебным документам, поданным в прошлую пятницу утром. Трамп попросил приостановить выплату финансового штрафа по делу о клевете, пока он подает апелляцию.

#трамп #нью-йорк #генпрокурор
Источник: abcnews.go.com
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