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BulgarNews
Китай расширяет рынок торговли квотами на выбросы углерода
Об этом заявил вице-министр Министерства экологии и окружающей среды КНР

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Китайские власти стремятся как можно скорее расширить свой рынок торговли квотами на выбросы углерода. Чжао Инминь, заместитель министра экологии и окружающей среды, сказал, что министерство готовится включить на рынок еще семь отраслей, которые выбрасывают углерод. В настоящее время участвует только электроэнергетика. Об этом сообщает China Daily, партнер TV BRICS.

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Второй период реализации программы показал рост объемов и оборотов по торговле углеродом. По словам Чжао Инмина, министерство проводит ежегодный аудит углеродного учета не только в электроэнергетике, но и в семи других крупных углеродообразующих отраслях, включая сталелитейную, строительную и цветную металлургию. По его словам, министерство почти завершило работу над рядом документов для семи отраслей, которые будут включены в рынок, включая распределение квот на выбросы углерода и составление отчетов о проверке углеродного учета.

Система торговли квотами на выбросы парниковых газов – это рыночный инструмент сокращения выбросов парниковых газов, который функционирует на основе ограничения и торговли. По сути, это экономический механизм сокращения выбросов парниковых газов. Правительство может ввести жесткие ограничения на выбросы для бизнеса, но такое решение окажет негативное влияние на бизнес и экономику в целом. Рынки СО2 позволяют компаниям более щадящий переход на экологически чистые технологии, а в некоторых случаях и зарабатывать на этом. 

#экология #китайская народная республика #углерод
Источник: tvbrics.com
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