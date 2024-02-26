Также компания обнародовала планы IPO

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Reddit заключил сделку с Google, которая позволяет поисковому гиганту использовать сообщения с дискуссионного сайта для обучения своих моделей искусственного интеллекта и улучшения таких сервисов, как Google Search. Соглашение, о котором было объявлено в четверг и оценивается примерно в 60 миллионов долларов, также предоставит Reddit доступ к моделям искусственного интеллекта Google для улучшения внутреннего поиска по сайту и других функций. Reddit отказался комментировать или отвечать на вопросы, кроме своего письменного заявления о сделке. Кроме того, компания из Сан-Франциско объявила о планах по первичному публичному размещению акций в среду.

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В документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Reddit сообщила, что сообщила о чистой прибыли в размере $18,5 млн — первой прибыли за два года — в октябре-декабре при выручке в $249,8 млн. Компания заявила, что намерена разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RDDT. Сделка с Google является большим шагом для Reddit, который полагается на модераторов-добровольцев для проведения своего обширного массива свободных тематических дискуссий. Эти модераторы публично протестовали против более ранних решений Reddit, совсем недавно заблокировав большую часть сайта на несколько дней, когда Reddit объявил о планах начать взимать плату со многих сторонних приложений за доступ к своему контенту.

Соглашение с Google не предвещает каких-либо изменений в том, как функционирует Reddit, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Этот человек попросил об анонимности, чтобы свободно высказываться во время «периода тишины», который предшествует IPO. В отличие от социальных сетей, таких как TikTok, Facebook и YouTube, Reddit не использует алгоритмические процессы, которые пытаются угадать, что пользователям будет больше всего интересно увидеть дальше. Вместо этого пользователи просто ищут интересующие их дискуссионные форумы, а затем могут погрузиться в текущие обсуждения или начать новые.

Человек также отметил, что соглашение требует, чтобы Google соблюдал пользовательские условия и политику конфиденциальности Reddit, которые также в некотором роде отличаются от других социальных сетей. Например, когда пользователи Reddit удаляют свои посты или другой контент, сайт удаляет его везде, без призрачных остатков, задерживающихся в неожиданных местах. Партнеры Reddit, такие как Google, обязаны делать то же самое, чтобы «уважать выбор, который пользователи делают на Reddit», сказал источник. Соглашение об обмене данными также очень важно для Google, который жаждет доступа к написанным человеком материалам, которые он может использовать для обучения своих моделей искусственного интеллекта, чтобы улучшить их «понимание» мира и, следовательно, их способность давать релевантные ответы на вопросы в разговорном формате.

Google похвалил Reddit в пресс-релизе, назвав его репозиторием для «невероятной широты аутентичных, человеческих разговоров и опыта» и подчеркнув, что поисковый гигант в первую очередь стремится «сделать людям еще более легким извлечение пользы из этой полезной информации». Google преуменьшил свою заинтересованность в использовании данных Reddit для обучения своих систем искусственного интеллекта, вместо этого подчеркнув, что это «еще проще» для пользователей получить доступ к информации Reddit, такой как рекомендации продуктов и советы путешественникам, направляя ее через продукты Google. Он описал этот процесс как «более контентное отображение информации Reddit», которое направлено на то, чтобы принести пользу как инструментам Google, так и облегчить людям участие в Reddit.