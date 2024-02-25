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BulgarNews
Швейцарский город выпустит токенизированные облигации в сумме $113 млн на фоне испытаний CBDC
Санкт-Галлен присоединяется к кантону Цюрих, городу Базель и Лугано в выпуске токенизированных облигаций в рамках эксперимента CBDC в Швейцарии.

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Швейцарский город Санкт-Галлен выпустит трехлетние цифровые облигации на сумму 113 миллионов долларов с использованием SIX Digital Exchange (SDX). Облигации могут быть погашены с использованием оптовой цифровой валюты центрального банка Швейцарии (CBDC) или токенизированных евро.

  • Санкт-Галлен стал четвертым швейцарским муниципалитетом, выпустившим токенизированные облигации, расчеты по которым могут быть произведены с помощью CBDC швейцарского франка.
  • Срок погашения облигации составит три года, и ее погашение является частью швейцарского испытания оптовой CBDC.
  • Европейские надзорные органы, пожалуй, были самыми активными, а швейцарская FINMA была одной из первых, кто выдал лицензии на хранителей.

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SDX нацелен на облигации для небольших фирм. При сроке погашения в три года расчеты по цифровым облигациям Санкт-Галлена могут быть произведены с помощью CBDC швейцарского франка или токенизированных евро. Как и облигации, выпущенные тремя другими регионами, Санкт-Галлен станет частью испытания транзакций CBDC между учреждениями. Основными организаторами выпуска облигаций являются Kantonalbank, UBS и J. Safra Sarasin. Облигация — это долг, который компания или правительство выпускают, чтобы занять деньги у инвесторов. Большинство облигаций имеют окна погашения от трех месяцев до тридцати лет, после чего учреждение, как правило, погашает их. 

Некоторые облигационные инструменты имеют купон, процентную выплату, которую кредитор может регулярно погашать до наступления срока погашения облигации. Токенизированные облигации — это просто облигации, расчеты по которым эмитенты могут проводить в инфраструктуре блокчейна. Такая компания, как SDX, преобразует облигацию в сертификат собственности, который может понять блокчейн. Эта компания может управлять выпуском и расчетами с помощью технологии распределенного реестра, что является нетривиальной задачей, считают исследователи из Политехнического университета Валенсии в Испании.

«Разработка токенизированной платформы включает в себя несколько критических факторов, включая масштабируемость, безопасность и пользовательский опыт. Масштабируемость жизненно важна, поскольку платформа должна быть в состоянии обрабатывать огромное количество транзакций без проблем с производительностью. Инфраструктура высокопроизводительных вычислений, такая как сервисы облачных вычислений, и эффективные алгоритмы консенсуса, такие как Proof-of-Stake или шардинг, имеют решающее значение для достижения этой цели», — сказали Анхель А. Хуан и др.

Процесс токенизации активов блокчейна

SDX, цифровое подразделение фондовой биржи SIX, выпустило облигации для крупных учреждений, включая SIX, UBS и четыре швейцарских региона. Он также нацелен на небольшие компании, заинтересованные в выпуске цифровых облигаций.

Мировые регуляторы приветствовали токенизацию, а европейские регуляторы были в авангарде легализации токенизации реальных активов (RWA). Управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии выдало фондовой бирже SIX лицензию на запуск SDX в 2021 году. Регулятор одним из первых в мире выдал две лицензии, позволившие SIX управлять фондовой биржей и депозитарным учреждением на основе блокчейна. В прошлом году Goldman Sachs помог немецкой компании Siemens AG запустить токенизированную облигацию на сумму $65 млн на публичном блокчейне. Выпуск облигаций осуществлялся в соответствии с Законом Германии «О ценных бумагах в области электроники». Регуляторы на Ближнем Востоке также поднимают волну. 

Финансовый регулятор региона Абу-Даби Global Markets разработал законопроект, позволяющий Bridgewater и Deus X Capital создать институциональный блокчейн-бизнес. Платформа стоимостью 250 миллионов долларов предлагает институциональный стейкинг криптовалюты с делегированными активами. Правительства стран Юго-Восточной Азии также добились значительных успехов. Денежно-кредитное управление Сингапура выдало местному филиалу швейцарского банка Sygnum Bank лицензию на криптоброкерскую деятельность незадолго до того, как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга намекнула, что работает над регулированием токенизации. BeInCrypto связалась со швейцарским городом Санкт-Галлен для получения комментария, но на момент публикации не получила ответа.

#швейцария #токены #город #облигации
Источник: beincrypto.com
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12:57
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Тестирование ЧЕГО? Даташит на микросхему смотри - там все графики что усилок выдает. Остальное зависит от колонок.
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
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